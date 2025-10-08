Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La poesia di Edoardo Ferrario su Totti: "Dacci oggi i nostri Rolex quotidiani, Ilary". E Francesco reagisce così

Il comico e l'ex capitano della Roma sono protagonisti del lancio del nuovo programma su Prime Video: i dettagli
65 min

Sta per partire la nuova serie "Rip, Roast in Peace" su Prime Video: il nuovo comedy show in cinque puntate arriverà il 9 ottobre e avrà come tema centrale il black humor. Sul palco ecco Eleazaro Rossi, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Stefano Rapone, Beatrice Arnera e Corrado Nuzzo. I comici prenderanno “di mira” Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti. Sui social, intanto, impazza il lancio del programma che vede protagonisti Edoardo Ferrario e l’ex capitano della Roma.   

La poesia di Ferrario per Totti  

Ferrario ha cambiato le parole del Padre Nostro e dedicato questa “poesia” a Totti: “Francesco nostro, che sei nei cieli, che hai santificato il pallone, Roma è il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro cucchiaio quotidiano e ridacci a noi i Rolex, Ilary. Come noi ti ridaremo le borse e gli accessori. E non ci annullà er gol de Turone. Ma liberaci da sti cinque poracci...”Totti, all’inizio, era sorridente ma poi è diventato più serio, quasi imbarazzato, quando è stata messa in mezzo l'ex moglie, Ilary Blasi

 

 

 

