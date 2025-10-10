Carnevale e Bottolo a Verissimo, tutti gli ospiti dell'11 e 12 ottobre  

Silvia Toffanin continua a puntare sugli sportivi per il suo Verissimo . Dopo l'intervista a Mattia Furlani e Alessandro Michieletto , arrivano nel salotto della giornalista altri due campioni di tutto rispetto: Andrea Carnevale e Mattia Bottolo . Per entrambi si tratta della prima volta nel programma di successo di Canale 5, in onda ogni sabato e domenica pomeriggio. Emozioni, obiettivi e ricordi del passato saranno al centro delle due intense chiacchierate.

Ospiti Verissimo sabato 11 ottobre 2025

Sabato Silvia Toffanin accoglierà, per un’intensa intervista, l'inviata de Le Iene Roberta Rei. Poi tornerà Virginia Mihajlovic con i figli Violante e Leone Sinisa per raccontare la sua nuova vita dopo la dolorosa perdita di papà Sinisa. E ancora, il racconto di vita, tra luci e ricordi sconvolgenti, dell’ex calciatore Andrea Carnevale, e il periodo difficile di Michela Miti, ex attrice, protagonista di molte commedie degli anni ’80 e la voce di Clara. In studio, anche l’attore Giampaolo Morelli con la moglie Gloria Bellicchi e infine, direttamente dalla serie turca La forza di una donna, l’attrice Seray Kaya che nella serie di Canale 5 interpreta il ruolo di Sirin.

Ospiti Verissimo domenica 12 ottobre 2025

Domenica, Silvia Toffanin intervisterà un simbolo del cinema italiano: Ornella Muti. E poi si passerà a un altro mito, però della musica: Patty Pravo. A Verissimo anche l’attrice Miriam Leone, dal 16 ottobre al cinema con un nuovo film. Inoltre, spazio al campione Mattia Bottolo, protagonista, con la Nazionale Maschile, degli ultimi Mondiali di Volley. Tra gli ospiti anche Paola Caruso e la coppia formata da Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli. Ci sarà pure Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. L’uomo, ad oggi, è l’unico indagato per la morte della moglie.