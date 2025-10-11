Verissimo, quando va in onda: orario e canale. Dove vederlo in tv

Verissimo è ormai uno dei programmi principali di Canale 5. Una vera e propria garanzia per gli ascolti di Mediaset, guidata da quasi venti anni da Silvia Toffanin . Al centro del format interviste a cuore aperto con personaggi famosi ma anche persone comuni con una forte storia di vita alle spalle.

Dove guardare Verissimo e a che ora

Verissimo va in onda su Canale 5 ogni weekend. Il sabato alle ore 16.30 mentre la domenica alle ore 16. Il programma dura un paio d'ore e affronta interviste di vario genere. Da icone del cinema e della musica ai grandi campioni dello sport, passando per concorrenti di reality show e talent show e coppie protagoniste della cronaca rosa.

Dove guardare Verissimo in streaming

Verissimo si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma di contenuti digitali di Mediaset. La trasmissione si può seguire in diretta o in differita.