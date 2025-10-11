A che ora comincia Ballando con le stelle: cosa succede con Estonia-Italia in tv  

Cambio d'orario per Ballando con le Stelle 2025. Stasera, sabato 11 ottobre, il dancing show andrà in onda alle 22.50 circa su Rai 1, subito dopo l’incontro di calcio Estonia – Italia. Come sempre sarà condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino. Per la terza puntata del dance show di Rai 1 scende in pista Ferdinando "Fefè" De Giorgi, l’allenatore della Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo. Da giocatore ha fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni della nazionale italiana, con cui ha vinto un campionato europeo e tre campionati mondiali consecutivi. Da allenatore, sempre con la nazionale italiana, ha vinto un europeo e due mondiali consecutivi: è l'unico sportivo al mondo ad aver vinto cinque titoli mondiali di pallavolo. Un momento di grande orgoglio per lo sport italiano, che vedrà protagonista il tecnico che ha guidato un gruppo straordinario, portandolo sul gradino più alto del podio. De Giorgi farà il suo ingresso sulla pista di Ballando sulle note di We are the Champions insieme alla ballerina Rebecca Gabrielli.
Ballando con le Stelle 2025 terza puntata, anticipazioni di stasera
Anche questa sera vedremo a Ballando con le Stelle 12 esibizioni: al momento nessuna coppia risulta eliminata. In vetta alla classifica c'è la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, vincitori delle prime due puntate. Queste le altre coppie in pista: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini-Alessandra Tripoli; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli-Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical-Erica Martinelli.