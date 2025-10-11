A che ora comincia Ballando con le stelle: cosa succede con Estonia-Italia in tv  

Cambio d'orario per Ballando con le Stelle 2025. Stasera, sabato 11 ottobre, il dancing show andrà in onda alle 22.50 circa su Rai 1, subito dopo l’incontro di calcio Estonia – Italia. Come sempre sarà condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino. Per la terza puntata del dance show di Rai 1 scende in pista Ferdinando "Fefè" De Giorgi, l’allenatore della Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo. Da giocatore ha fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni della nazionale italiana, con cui ha vinto un campionato europeo e tre campionati mondiali consecutivi. Da allenatore, sempre con la nazionale italiana, ha vinto un europeo e due mondiali consecutivi: è l'unico sportivo al mondo ad aver vinto cinque titoli mondiali di pallavolo. Un momento di grande orgoglio per lo sport italiano, che vedrà protagonista il tecnico che ha guidato un gruppo straordinario, portandolo sul gradino più alto del podio. De Giorgi farà il suo ingresso sulla pista di Ballando sulle note di We are the Champions insieme alla ballerina Rebecca Gabrielli.