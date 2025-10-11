Clara ospite nel salotto di Silvia Toffanin, dove si è esibita con "Uragani", uno dei suoi ultimi successi. A Verissimo, la cantante – reduce da un’estate travolgente vissuta al fianco di Fedez grazie al successo del singolo “Scelte stupide” – ha condiviso le emozioni del suo momento d'oro. Un periodo che per lei significa rinascita, nuova energia e tanta musica, con lo sguardo rivolto al futuro e la gratitudine per tutto ciò che sta vivendo.

Clara e quel commento su "Uragani"

" Sono felice ed emozionata. Vengo da un’estate bellissima. Uragani è un brano davvero importante per me: avrei voluto scriverlo da bambina, quando ancora non avevo la forza di lasciarmi alle spalle quei rapporti tossici — fisici e non — che mi hanno fatto male. Oggi, finalmente, ho trovato il coraggio di farlo". Queste le parole della cantante prima di esibirsi sul palco insieme agli altri due musicisti della band. Dagli inizi con la musica, al ruolo di attrice in “Mare Fuori”. Poi il vero successo sul palco di Sanremo Giovani. E da lì un’ascesa continua. Clara si conferma una delle nuove promesse della musica italiana.