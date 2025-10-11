Cobolli a sorpresa tra il pubblico di Ballando con le stelle per Fognini: si gira verso la giuria e chiede solo una cosa...

Fabio Fognini è il primo ballerino ad esibirsi nella puntata di questa sera a “Ballando con le stelle”, andata in onda subito dopo la partita dell’Italia contro l’Estonia. All’improvviso, mentre lui balla con Giada Lini, le telecamere inquadrano un divertito Flavio Cobolli in prima fila . Al termine dell’esibizione, Milly Carlucci chiede a Cobolli se gli sia piaciuto il ballo di Fognini e lui non solo dice di sì, ma gli regala anche un 10 . Generoso, al contrario della giuria.

Cobolli e Fognini: perché sono così amici

Flavio Cobolli e Fabio Fognini sono amici e presto potrebbero anche lavorare insieme. Per il tennista romano, Fognini è un idolo assoluto. “Lui è uno dei giocatori che mi ha fatto scegliere questo sport. Se oggi sono qui è grazie a lui”, ha detto Cobolli più di una volta. Dieci, quindi, non solo in pista.