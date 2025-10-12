Andrea Delogu in lacrime in tv: "La mia storia è finita da poco e io..."

Andrea Delogu è di nuovo single. Lo aveva anticipato Dagospia, lo ha confermato lei stessa a Ballando con le stelle, tra le lacrime: "Ma non voglio piangere - ha chiarito -. La mia storia è finita da poco, non è facile, è durata 4 anni: è il rapporto che mi ha insegnato di più, il secondo più lungo della mia vita". L'amore con il modello Luigi Bruno, 16 anni in meno di lei, era nato dopo la fine del matrimonio con l'attore Francesco Montanari e da qualche mese è terminato.