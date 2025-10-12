Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Andrea Delogu in lacrime in tv: "La mia storia è finita da poco e io..."

La conduttrice conferma a Ballando con le stelle i rumors delle ultime settimane in merito alla rottura con il modello Luigi Bruno
Andrea Delogu in lacrime in tv: "La mia storia è finita da poco e io..."
1 min

Andrea Delogu è di nuovo single. Lo aveva anticipato Dagospia, lo ha confermato lei stessa a Ballando con le stelle, tra le lacrime: "Ma non voglio piangere - ha chiarito -. La mia storia è finita da poco, non è facile, è durata 4 anni: è il rapporto che mi ha insegnato di più, il secondo più lungo della mia vita". L'amore con il modello Luigi Bruno, 16 anni in meno di lei, era nato dopo la fine del matrimonio con l'attore Francesco Montanari e da qualche mese è terminato.

Andrea Delogu commossa, cosa ha detto su Luigi Bruno

In un video, mostrato prima della sua esibizione, Delogu ha detto: "Non c'è l'opzione che possa tornare. La nostra storia è stata nascosta per molto tempo, poi la differenza d'età ha fatto discutere. Ma ne è valsa la pena, io mi sono innamorata della persona, anche se all'inizio la differenza d'età mi ha bloccato. Ma ero una deficiente. Per me valeva la pena combattere e vale la pena rimanere anche quando la relazione non sta andando bene: rimani fino a che puoi".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

