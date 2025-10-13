Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Grande Fratello diventa Temptation Island: scintille in diretta con Domenico, Valentina e Benedetta

Mancanze di rispetto e abbracci troppo intimi: ancora una volta nel reality show è nata un'amicizia assai pericolosa tra due concorrenti
Grande Fratello diventa Temptation Island: scintille in diretta con Domenico, Valentina e Benedetta
3 min

Momento di alta tensione alla terza puntata del Grande Fratello 2025, che ha visto protagonista Domenico. L'operaio di Scampia è finito al centro delle polemiche per il rapporto sempre più stretto con Benedetta, soprannominata ironicamente “la norcina più bella d’Italia”. A mostrare il suo disappunto è stata Valentina, compagna di Domenico e madre di sua figlia, che ha chiesto e ottenuto un confronto con lui. La donna ha espresso tutta la sua amarezza per gli atteggiamenti affettuosi tra il concorrente e Benedetta, sottolineando come abbracci e baci abbiano riaperto ferite del passato. Valentina ha anche messo in dubbio come avrebbe reagito Domenico se i ruoli si fossero invertiti.

Grande Fratello, il confronto tra Domenico e la fidanzata Valentina

In un primo momento, Domenico ha provato a giustificarsi, sostenendo che Valentina conosce bene il suo carattere. Ma poco dopo, la compagna ha fatto irruzione nella Mistery Room per un confronto faccia a faccia. Visibilmente provata, ha accusato Domenico di mancanza di rispetto non solo verso di lei, ma anche nei confronti della loro bambina: “Questo non è un rapporto di amicizia. Io non vado a sedermi sulle gambe di un tuo amico. Mi sembra di guardare Temptation Island, non il Grande Fratello. E poi fuori dal programma, a pagarne le conseguenze sono io". Domenico ha continuato a difendere il suo legame con Benedetta, provocando la reazione furiosa di Valentina, che ha alzato i toni: "Allora stai con Benedetta! Io, fuori, passo per la cornuta della situazione. Pretendo rispetto". Un momento carico di tensione emotiva, che ha scosso la serata e acceso i riflettori su una dinamica di coppia che ora sembra più fragile che mai. 

Grande Fratello, tra Domenico e Valentina si intromette Benedetta

 In Mistery Room è poi arrivata anche Benedetta che si presenta a Valentina dicendo di essere mortificata. "Non devi essere mortificata tu, ma lui", ha risposto la donna. "Tu non sai come funziona qui!", ha insistito Domenico mentre Benedetta ha chiesto scusa e promesso che prenderà le distanze. La Ventura ha provato ad offrire un assist a Domenico chiedendogli di dire una parola definitiva, ma lui è apparso irremovibile: "Io non ho fatto niente di male". 

