Tensione a Ballando con le Stelle, Fognini e Magnini attaccano Barbara D'Urso. Lei si difende: "Non hanno capito"

Prime scintille dietro le quinte di Ballando con le Stelle 2025. Fabio Fognini e Filippo Magnini , i due sportivi di questa edizione, hanno velatamente accusato di favoritismo Barbara D'Urso . A destare i sospetti de tennista e del nuotatore la coreografia di Pasquale La Rocca , in particolare quella del tango vista alla seconda puntata. Prima della performance di Barbarella è stato mandato un breve filmato della sua esibizione precedente, un tempo che ha permesso alla concorrente di riprendere fiato, cosa che non è passata inosservata a Fogna e Magno . "Ah c’è una intro nel mezzo? Allora si può pure riposare!", hanno detto contrariati in un filmato che è stato poi trasmesso da La Volta Buona, il programma pomeridiano di Caterina Balivo.

Perché Fognini e Magnini hanno attaccato Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle

"Magnini e Fognini hanno accusato la D’Urso di favoritismo, sono stati molto espliciti", ha osservato Caterina Balivo. In studio c'era anche Giorgia Palmas, moglie dell'ex nuotatore recentemente derubata sul treno, che ha provato a spiegare il comportamento del marito: "La verità è che sono due sportivi e sono molto competitivi, hanno tradotto quel momento come una pausa e così hanno voluto sottolinearlo". Non è mancato un commento pungente di Selvaggia Lucarelli: "Secondo me stanno rosicando. Quello che fa Pasquale è un po’ di doping, lui è bravissimo con i passi, le coreografie e tutto il contorno e riesce a rendere meraviglioso ciò che magari è carino. E loro lo sanno! Sono sportivi, hanno l’occhio lungo e vedono il bluff".

La risposta di Barbara D'Urso a Fabio Fognini e Filippo Magnini

Barbara D'Urso non è rimasta di certo in silenzio e si è difesa nella breve intervista rilasciata a Domenico Marocchi, l'inviato de La Volta Buona. "Io amo Fognini e Magnini ma non hanno capito niente", ha detto ridendo per poi aggiungere: "L’intro non era stato messo per farmi riposare, ma perché doveva far parte di una storia. Io ho raccontato una storia con la coreografia, ma non l’hanno capito, pazienza". Caso chiuso? Chissà....