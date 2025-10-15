Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser genitori: è nata la piccola Clara Isabel

MILANO - Fiocco rosa in casa Moser. Questa mattina è nata la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A darne l’annuncio, l’ex ciclista - figlio del leggendario campione Francesco Moser - sul proprio profilo social. Il neo papà ha accompagnato tre scatti della piccola, con un complimento alla propria compagnia, sorella di Belen Rodriguez. “Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!” La notizia era stata in realtà spoilerata da Belen, che aveva già dato l'annuncio della nascita della nipote sui social, per poi rimuovere tutto nel giro di pochi minuti.