Pausini e Ibra, che show: Laura ritrova le amiche di sempre, Zlatan confessa che Gattuso...

Ad accompagnare Laura Pausini, incrociando ricordi e dividendosi applausi, Zlatan Ibrahimovic , che si presenta omaggiando la cantante e la conduttrice con due maglie numero 11 del Milan, le ultime che ha indossato prima di appendere gli scarpini al chiodo ed intraprendere una nuova carriera. Lo svedese, ammirato dalla voce della romagnola, ammette subito: "Non mi è successo spesso che un'altra star mi mettesse in panchina, ma ora mi ci sento di fronte a Laura". Poi ripercorrendo la sua dura infanzia racconta: "Sono cresciuto in un ambiente difficile, che però mi ha formato, insegnandomi che con la fiducia in se stessi si può arrivare ovunque. Potevo scegliere altre strade, ma ho voluto il calcio a tutti i costi, mi ha portato via dal mio ghetto. Ovunque andavo mi portavo dietro il pallone e anche se non credevano nel mio talento era la mia adrenalina a portarmi avanti. All'Ajax pensavano fossi il nuovo Van Basten, ma non ero pronto. La strada è stata lunga, i miei genitori sono arrivati in Svezia prima della guerra, erano separati, vivevo con papà e andavo a mangiare da mamma, che però alla fine mi buttò fuori, perché diceva che mangiavo per tre persone. Andavo male a scuola, ma ero concentrato sul calcio, era quello che volevo fosse il mio futuro.Tutto è possibile, io ne sono la prova vivente. Vengo da Malmoe e nel mio quartiere erano tutti stranieri. Se piacevo alle ragazze perché ero moro? Dopo che ho firmato il primo contratto sì...".

Chiamato dalla Toffanin ad attaccare la sua figurina con la maglia del Milan nell'album Panini del 2010/2011, Ibra ricorda: "Il mio preferito era Gattuso... Sarò rossonero per sempre, perché quello che il Milan mi ha dato non lo dimenticherò mai. Mi hanno dato felicità. La seconda volta solo amore, perché era in una situazione che non era avere ma dare. Giocavo con giocatori 20 anni più giovani di me. Mi manca l’adrenalina in campo, però dopo che hai accettato provi a trovare altra adrenalina ma non sarà mai uguale".

Poi, raccontando il giorno dell'addio al calcio, Ibra svela: "Al momento di parlare speravo mi aiutassero i compagni, ma tutti piangevano, mi sono detto nooo, ho cercato con lo sguardo la mia famiglia, ma mia moglie piangeva anche lei, allora ho guardato i tifosi e piangevano tutti... alla fine ho lasciato che le mie parole sgorgassero dal cuore".