Pausini e Ibra, che show: Laura ritrova le amiche di sempre, Zlatan confessa che Gattuso...

Ad aprire la prima puntata della nuova stagione di "This is me", show condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin, sono state due star di caratura mondiale. Una, ambasciatrice della musica italiana nel mondo, della quale è anche un'icona, con oltre 70 milioni di dischi venduti e palchi prestigiosi calcati nella sua fulgida carriera, dal Teatro Ariston di Sanremo, al Madison Square Garden di New York, Laura Pausini.
L'altro, calciatore tra i più forti che abbiano calcato i campi di Serie A, indossando le maglie di Juventus, Inter e soprattutto Milan, di cui oggi è dirigente, con oltre 500 gol ufficiali e 30 trofei conquistati in carriera, Zlatan Ibrahimovic.
Laura Pausini, da Lucio Dalla alle amiche di sempre
Accolta da una vera e propria ovazione, Laura Pausini fa il suo ingresso nello studio di "This is me", accolta da Silvia Toffanin e delle sue immagini da bambina: "Gli occhi sono rimasti gli stessi, tutto è iniziato da lì, quando avevo solamente 8 anni e cantavo al piano bar in cui si esibiva mio padre. I miei occhi sono rimasti gli stessi e sono quelli con i quali ora guardo il mondo".
La pop star romagnola, pronta a intraprendere un tour mondiale che la terrà impegnata fino al 2027 e che sta per pubblicare un nuovo album, intitolato "Io canto 2", si diverte a ricordare gli inizi della sua carriera: "Un giorno mio padre mi ha iscritto a sorpresa a Castro Caro, ma non andò bene. Così io gli ho detto hai visto, sono arrivata ultima, non voglio diventare famosa. Uno scout però mi ha sentita e ha spinto con mio padre affinché cantassi. Mi esibii interpretando Withney Houston e poi arrivò "La solitudine". A Pippo Baudo dissi, come faccio a dire ai miei genitori che ho vinto Sanremo... Non c'era ancora la cognizione di ciò che fosse la tv e di quello che stava per accadere".
Una voce, un destino, come incredibilmente 'profetizzato' da Lucio Dalla, che dopo aver assistito alla performance della piccola Laura al piano bar del padre, lo avvicinò esclamando: "Cosa fa qua questa ragazzina, deve andare fuori a spaccare il culo ai passeri".
La sorpresa di Silvia Toffanin per la cantante arriva quando sul palco appaiono le sue amiche di infanzia, con le quali inziò ad esibirsi, "The Sincronette", da Solarolo. Una 'carrambata' in pieno stile, che fa felice la Pausini, che torna ad esibirsi con una cover di "The finale countdown" degli Europe.
Ibra racconta tutto, dai tempi duri al grande successo
Ad accompagnare Laura Pausini, incrociando ricordi e dividendosi applausi, Zlatan Ibrahimovic, che si presenta omaggiando la cantante e la conduttrice con due maglie numero 11 del Milan, le ultime che ha indossato prima di appendere gli scarpini al chiodo ed intraprendere una nuova carriera. Lo svedese, ammirato dalla voce della romagnola, ammette subito: "Non mi è successo spesso che un'altra star mi mettesse in panchina, ma ora mi ci sento di fronte a Laura". Poi ripercorrendo la sua dura infanzia racconta: "Sono cresciuto in un ambiente difficile, che però mi ha formato, insegnandomi che con la fiducia in se stessi si può arrivare ovunque. Potevo scegliere altre strade, ma ho voluto il calcio a tutti i costi, mi ha portato via dal mio ghetto. Ovunque andavo mi portavo dietro il pallone e anche se non credevano nel mio talento era la mia adrenalina a portarmi avanti. All'Ajax pensavano fossi il nuovo Van Basten, ma non ero pronto. La strada è stata lunga, i miei genitori sono arrivati in Svezia prima della guerra, erano separati, vivevo con papà e andavo a mangiare da mamma, che però alla fine mi buttò fuori, perché diceva che mangiavo per tre persone. Andavo male a scuola, ma ero concentrato sul calcio, era quello che volevo fosse il mio futuro.Tutto è possibile, io ne sono la prova vivente. Vengo da Malmoe e nel mio quartiere erano tutti stranieri. Se piacevo alle ragazze perché ero moro? Dopo che ho firmato il primo contratto sì...".
Chiamato dalla Toffanin ad attaccare la sua figurina con la maglia del Milan nell'album Panini del 2010/2011, Ibra ricorda: "Il mio preferito era Gattuso... Sarò rossonero per sempre, perché quello che il Milan mi ha dato non lo dimenticherò mai. Mi hanno dato felicità. La seconda volta solo amore, perché era in una situazione che non era avere ma dare. Giocavo con giocatori 20 anni più giovani di me. Mi manca l’adrenalina in campo, però dopo che hai accettato provi a trovare altra adrenalina ma non sarà mai uguale".
Poi, raccontando il giorno dell'addio al calcio, Ibra svela: "Al momento di parlare speravo mi aiutassero i compagni, ma tutti piangevano, mi sono detto nooo, ho cercato con lo sguardo la mia famiglia, ma mia moglie piangeva anche lei, allora ho guardato i tifosi e piangevano tutti... alla fine ho lasciato che le mie parole sgorgassero dal cuore".
