Tomba dalla Toffanin: "Iniziai a sciare e il Signore disse 'Vai Alberto vinci per noi'"

La 'bomba', ospite di 'This is me' insieme a Deborah Compagnoni ed Eleonora Abbagnato, ripercorre le tappe della sua carriera, tra aneddoti e solite gag
Tomba dalla Toffanin: "Iniziai a sciare e il Signore disse 'Vai Alberto vinci per noi'"

Chiamato sul palco di "This is me" insieme a un'altra Signora delle Nevi come Deborah Compagnoni e con la prima ballerina Eleonora Abbagnato, moglie dell'ex calciatore e dirigente della Roma, Federico Balzaretti, Alberto Tomba travolge il pubblico di Silvia Toffanin con la sua innata spontaneità e simpatia, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato a diventare una vera icona dello sci italiano.

"Il Signore disse 'vai Alberto'"

"Da bambino mi piaceva giocare con la neve, poi iniziai a sciare e il Signore disse 'Vai Alberto vinci per noi'". Esordisce così l'istrionico Albertone nazionale, che ricorda le prime tappe di quella che sarebbe stata la sua incredibile carriera: "Quando ho debuttato il 23 dicembre 1984 non avevo ancora la patente e a quei tempi... non c'era la neve. La portavano dalla Valtellina, ho iniziato col pettorale numero 9 e col 9 ho finito da campione del mondo. Mi chiamavano 'il bolognese' perché Tomba non piaceva ai giornali".

Tomba la 'bomba': "Condannato a vincere"

Per tutti era 'Tomba la bomba': "Il soprannome me lo diedero gli americani, che mi chiamavano anche 'Sex bomb', perché quando vincevo, esplodevo". Mentre sugli schermi scorrono le immagini dei suoi grandi successi, il campione bolognese ha gli occhi lucidi e si gode l'applauso infinito e spontaneo del pubblico in studio, poi incassa l'omaggio di Silvia Toffanin, con Ron a dedicargli 'Piazza Grande' di Lucio Dalla accompagnato da Pierdavide Carone ed una suggestiva coreografia.

Tomba ringrazia e applaude, regala a Silvia Toffanin un braccialetto del suo fan club e sintetizza così il suo 'fenomeno': "Sono passati 30 anni esatti da Bormio '95 e i ricordi sono ancora vivi. Sentivo la pressione, se arrivavo secondo c'era delusione, ero condannato a vincere".

