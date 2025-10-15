Tomba dalla Toffanin: "Iniziai a sciare e il Signore disse 'Vai Alberto vinci per noi'"

Chiamato sul palco di "This is me" insieme a un'altra Signora delle Nevi come Deborah Compagnoni e con la prima ballerina Eleonora Abbagnato , moglie dell'ex calciatore e dirigente della Roma, Federico Balzaretti, Alberto Tomba travolge il pubblico di Silvia Toffanin con la sua innata spontaneità e simpatia, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato a diventare una vera icona dello sci italiano.

"Il Signore disse 'vai Alberto'"

"Da bambino mi piaceva giocare con la neve, poi iniziai a sciare e il Signore disse 'Vai Alberto vinci per noi'". Esordisce così l'istrionico Albertone nazionale, che ricorda le prime tappe di quella che sarebbe stata la sua incredibile carriera: "Quando ho debuttato il 23 dicembre 1984 non avevo ancora la patente e a quei tempi... non c'era la neve. La portavano dalla Valtellina, ho iniziato col pettorale numero 9 e col 9 ho finito da campione del mondo. Mi chiamavano 'il bolognese' perché Tomba non piaceva ai giornali".