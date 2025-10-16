Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti: Gianluca Gazzoli condurrà il Sanremo Giovani
ROMA - Un passo alla volta, ci si avvicina a Sanremo. L’atteso Festival della canzone italiana - in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 - vedrà ancora una volta la conduzione artistica di Carlo Conti che questa sera, in diretta al TG1, ha rivelato in esclusiva il prossimo direttore di Sanremo Giovani, la kermesse musicale che andrà in scena dall'11 novembre per cinque seconde serate su Rai2.
Sanremo, l’annuncio di Carlo Conti
Il direttore artistico Carlo Conti questa sera ha svelato uno dei prossimi protagonisti di Sanremo. “Sarà Gianluca Gazzoli a condurre la prossima edizione di 'Sanremo Giovani - ha affermato al TG1 - il regolamento del Festival di Sanremo è tale e quale a quello dell'anno scorso, i Big in gara saranno 26. Perché solo 26? Così finisce prima e vado a dormire prima” - ha scherzato il presentatore - la novità di quest’anno è nella Nuove proposte, perché due verranno da Area Sanremo, e due da Sanremo Giovani. Stiamo selezionando con la commissione più di 500 canzoni, speriamo di selezionarle bene”. Oltre al format, confermata anche la serata delle Cover, programmata il quarto giorno. "É la serata dei duetti - ha concluso Carlo Conti - ciascuno lo potrà fare con chi vuole”.