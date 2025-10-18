Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli, che tensione in diretta: "Non sono la piccola..."
E alla fine l'incontro-scontro che tutti temevano, o volevano, in tv è arrivato. A "Ballando con le stelle" c'è stato un lungo, e a tratti teso, botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso dopo l'esibizione di quest'ultima. Nelle immagini, già viralissime, si vede la giornalista dire: "Eri ferma da un anno e mezzo, non da dieci". Replica subito D'Urso: "A parte che erano due anni, io ero fermo ingiustamente e non lavoravo più". "Ingiustamente lo dici tu", risponde ancora Lucarelli.
Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli, che scontro in tv
Gli animi si scaldano, l'ex conduttrice Mediaset dice: "Volevi questo? Lo show?". Lucarelli dice a sua volta: "Tanti sono stati fermi per dieci anni e non si sono mai lamentati, non sei la piccola fiammiferaia, mi auguro che arrivi in finale e vinci pure, ma mi sembra che tutto ora fili per il verso giusto". Tocca ancora a Barbara D'Urso: "Dipende dalle motivazioni. Nessuno sa cosa mi è successo umanamente e professionalmente due anni fa, prima o poi si saprà". Chiosa Lucarelli: "Però così è antipatico continuare a insinuare". Appuntamento, quindi, alla prossima puntata.