Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli, che tensione in diretta: "Non sono la piccola..."

La giornalista e la conduttrice non se le mandano a dire durante Ballando con le stelle
1 min
Tagsdursolucarelli

E alla fine l'incontro-scontro che tutti temevano, o volevano, in tv è arrivato. A "Ballando con le stelle" c'è stato un lungo, e a tratti teso, botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso dopo l'esibizione di quest'ultima. Nelle immagini, già viralissime, si vede la giornalista dire: "Eri ferma da un anno e mezzo, non da dieci". Replica subito D'Urso: "A parte che erano due anni, io ero fermo ingiustamente e non lavoravo più". "Ingiustamente lo dici tu", risponde ancora Lucarelli.

Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli, che scontro in tv

Gli animi si scaldano, l'ex conduttrice Mediaset dice: "Volevi questo? Lo show?". Lucarelli dice a sua volta: "Tanti sono stati fermi per dieci anni e non si sono mai lamentati, non sei la piccola fiammiferaia, mi auguro che arrivi in finale e vinci pure, ma mi sembra che tutto ora fili per il verso giusto". Tocca ancora a Barbara D'Urso: "Dipende dalle motivazioni. Nessuno sa cosa mi è successo umanamente e professionalmente due anni fa, prima o poi si saprà". Chiosa Lucarelli: "Però così è antipatico continuare a insinuare". Appuntamento, quindi, alla prossima puntata.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Tensione a Ballando con le StelleAndrea Delogu in lacrime in tv: "La mia storia è finita da poco e io..."