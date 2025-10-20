Grande Fratello, il ritorno di Anita dopo il terribile lutto  

Anita Mazzotta , tra i concorrenti più amati di questa edizione, è tornata al Grande Fratello di Simona Ventura . La ragazza aveva abbandonato il gioco qualche giorno fa per gravi problemi familiari. In realtà la gieffina ha perso la madre, che da tempo stava lottando contro una brutta malattia. Proprio la donna aveva spinto la figlia a godersi questa nuova esperienza televisiva e per questo Anita ha deciso di tornare nel programma.

Il ritorno di Anita al Grande Fratello dopo il terribile lutto

"Sono qui perché mia mamma ci teneva tanto, qui nella casa ho trovato una nuova famiglia in questi giorno i ragazzi sono stati un pensiero costante, mi sono mancati tanto, ho chiesto di tornare perché era una promessa che ho fatto alla mia mamma, voglio terminare questa esperienza, voglio chiudermi in questa bolla e non pensare al dopo, ci penserò in seguito", ha raccontato tra le lacrime Anita mentre rientrava al Grande Fratello. "Siamo qui, ti volgiamo un mondo di bene e speriamo di darti tanto calore", l'ha subito confortata la conduttrice Simona Ventura.

Anita Mazzotta: "Voglio chiudermi in una bolla, al di fuori non voglio pensare"

Rientrata in Casa, Anita ha rivelato agli altri concorrenti cosa l'ha spinta a rientrare dopo aver dovuto fare i conti con un dolore e una perdita così grande: "Siete bellissimi raga, mi siete mancati, aiutatemi non piangete per favore. Sono qui per dirvi due cose, allora, come avete saputo, mamma non c’è più, il sabato che mi avete visto andare in quel confessionale mi ha salutato, vi chiedo scusa se sono passati così tanti giorni, vi ho fatto sapere così tardi, lo sapete, era una promessa, una volontà sua", ha spiegato. Poi ha aggiunto: "Ho chiesto di tornare, può essere comprensibile o meno come scelta, al momento per quanto sembri assurdo l’unica cosa che desideravo era chiudermi in questa bolla con tutti voi, non pensare al fuori, ci voglio pensare un po’ più avanti".