Simona Ventura sbotta al Grande Fratello, sfuriata contro Jonas: "Muta lo dici da un'altra parte"

Attimi di tensione al Grande Fratello 2025. Simona Ventura è letteralmente sbottata in diretta dopo le ultime parole di un concorrente, Jonas . Tutto è iniziato quando si è parlato delle preferenze del ragazzo nella Casa più spiata d'Italia. Jonas ha ammesso di avere un certo interesse per Giulia, la più piccola della Casa. Ma, non contento, ha anche svelato di essere stuzzicato dalla palestinese Rasha. L'opinionista Floriana Secondi gli ha però ricordato che forse dovrebbe essere un po' meno presuntuoso e non pensare di essere il bello tra le donne. Un'ulteriore clip ha svelato anche che Jonas nutre una forte attrazione per Grazia, ma non sa se vuole lanciarsi in una relazione puramente fisica con lei o provare a conoscere in maniera più approfondita Rasha...

Cosa è successo tra Simona Ventura e Jonas del Grande Fratello

La clip su Jonas ha scatenato il dibattito tra il gieffino e Grazia. Simona Ventura ha chiuso il collegamento ma non ha fatto in tempo a cambiare argomento che si è ritrovata a riprendere Jonas per alcune sue affermazioni molto gravi. Nella Casa, infatti, Jonas si è scagliato duramente contro Grazia: "zitta, muta devi stare", ha detto quando la gieffina gli ha fatto notare che le frasi che ha pronunciato non sono state molto lusinghiere e che lei non l'ha mai preso troppo in considerazione. La conduttrice è rimasta allibita e gli ha dunque fatto notare che un comportamento (e simili termini) non sono accettati né nella Casa né al di fuori.

Il duro sfogo di Simona Ventura contro Jonas del Grande Fratello

"Io sto impazzendo, ho gli ormoni a palla", ha detto Jonas parlando dell'interesse sessuale nei confronti di Grazia. Dopo un confronto, Jonas si sente giudicato dalla ragazza e dichiara: "Che ca** ti guardi, muta! Stai zitta. Perché mi guardi? La mia frase non era un insulto". "Quella non è una bella frase da dire", ha replicato Grazia visibilmente scocciata dalla frase di Jonas. Decisivo l'intervento di Simona Ventura: "Muta lo dici da un'altra parte. Cambia parole e atteggiamento".

Grande Fratello, le lacrime di Jonas in diretta

Dopo il rimprovero Jonas ha chiesto scusa: "Mi scuso per la frase. Ho sbagliato al 100%. Io ho parlato di Grazia molto bene in questa settimana. In questo mondo, siamo abituati a punzecchiare solo quando si parla male. Io ho parlato benissimo di Grazia, Mi scuso per la reazione che ho avuto adesso". Pronto il consiglio della conduttrice: "Sei un concorrente forte e divisivo e questo ci piace, ma modera le parole. Conta fino a dieci". Poi nel confessionale Jonas è scoppiato a piangere: "Io sono una persona con dei valori precisi e tutte queste cose le odio. E se poi passo per questa persona qua, vado contro i miei valore. Adesso ho risposto male a Grazia, ma io sono contro queste cose", ha spiegato. "Nella vita, come nella Casa del Grande Fratello, si sbaglia. Si cade, ma poi ci si rialza. Servono queste cose. Hai chiesto scusa, si recupera", ha aggiunto la Ventura.