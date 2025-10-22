Leclerc e la reazione shock per il bacio di Fedez: il retroscena inedito a Sanremo

Tra i vari retroscena inediti raccontati da Fedez nella sua biografia "L'acqua è più profonda di come sembra da sopra" (Mondadori) ce n'è uno che riguarda anche Charles Leclerc e la sua reazione al bacio a sorpresa tra lo stesso Fedez e Rosa Chemical a Sanremo. Parliamo del 2023: Chiara Ferragni conduce con Amadeus, Fedez è in prima fila, Rosa canta e poi mima un rapporto sessuale con il rapper prima di salire sul palco e baciarlo. Una gag che oggi Fedez nel suo libro dice essere preparata. E questo si poteva intuire.

Leclerc e la reazione al bacio tra Fedez e Rosa Chemical

"Ora lo posso dire - scrive Fedez -: ci eravamo messi d'accordo. Onestamente non avevo pensato che la cosa potesse turbare Chiara. Ero lì, tra l'altro, in mezzo a tutti i parenti di mia moglie, e nessuno sembrava essersi fatto troppe paranoie, in quel momento. A parte Charles Leclerc, seduto lì dietro, che è rimasto choccato". Il racconto prosegue poi con Fedez che litiga con Chiara Ferragni: "Io alla fine sono scappato e quella notte sono rimasto in giro. Eleonora, la mia assistente, ha dovuto dormire con tutti i coltelli perché dicevo che volevo tagliarmi le vene". Da lì la crisi fortissima tra i due, il caso Pandoro e la fine di un amore che della favola aveva poco o nulla.