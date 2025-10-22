Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
Lorella Cuccarini si emoziona in diretta per la Roma: cosa hanno fatto Pellegrini, Mancini e i piccoli...

La trasmissione in prima serata di Silvia Toffanin celebra i 40 anni di carriera della show girl, grande tifosa romanista: per lei l'omaggio dei giocatori giallorossi
2 min
TagsThis is MeLorella CuccariniRoma

Nella puntata di 'This is me', il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, si sono celebrati i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. Tanti gli ospiti che si sono avvicendati per ripercorrere le tappe della show-girl, con un toccante momento dedicato al suo rapporto con Pippo Baudo. Poi una sorpresa, legata ad una delle sue grandi passioni, la Roma.

L'inno con i pulcini della Roma e il saluto dei giocatori

Mentre partono le note dell'inno di Antonello Venditti 'Grazie Roma', appaiono sul palco i pulcini giallorossi in divisa. Lorella Cuccarini li raggiunge e canta con loro mostrando la sciarpa del club capitolino. Poi, sul maxi-schermo appaiono Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy, che salutano l'artista, facendole gli auguri per il traguardo raggiunto e raccontando alcuni aneddoti svelati dalla famiglia della Cuccarini, come i calzini della Roma indossati scaramanticamente per seguire le partite e la meno scaramantica abitudine di esultare prima che la palla entri in porta... "Ti aspettiamo allo stadio", l'invito dei giocatori giallorossi.

In regalo una maglia autografata

Oltre ai saluti e all'invito all'Olimpico, per la tifosa speciale Lorella Cuccarini anche una maglia autografata da tutti i giocatori: quella da trasferta, arancione con i bordini neri ed il lupetto in bella evidenza. "Non ci posso credere, la mia preferita!", lo spontaneo apprezzamento della show-girl.

