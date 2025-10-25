Fognini, duro sfogo con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: "Non sei mai contenta, caz...". Lei risponde così

Un siparietto piuttosto divertente è andato in scena durante la puntata di stasera di Ballando con le Stelle: protagonista Fabio Fognini . L'ex stella del tennis italiano, e concorrente in gara, ha avuto un acceso confronto con Selvaggia Lucarelli dopo la sua esibizione. Al centro della polemica il giudizio di Selvaggia , poco soddisfatta del ballo di Fognini : "Non mi sei piaciuto stasera, mi dispiace. Ma poi che faccia hai? Mi sembri moscio".

Lo sfogo di Fognini e il motivo della sua "settimana complicata"

Il tennista a quel punto ha replicato seccamente: "Diciamo che ho avuto una settimana difficile perché sono caduto con il monopattino e mi sono sfasciato un piede da solo", ha detto Fognini che poi ha proseguito. "Non sono stato benissimo per via di questo piccolo incidente, sono stato un po’ pirla ma non voglio accampare scuse. Quale voto mi darei? Un 8.5, dai". A quel punto Selvaggia Lucarelli ha ribattuto: "La tua esibizione non mi ha convinto". "E che cazzo, dai però. Sei insoddisfatta sempre, sia quando vado bene che quando vado male. Ma come devo fare, dai cazzo", è esploso in uno sfogo tra il serio e il divertito Fognini. La reazione di Selvaggia è stata positiva con un bel sorriso a mettere la parola fine all'"esibizione" dell'ex campione azzurro.