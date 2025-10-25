Filippo Magnini scoppia a piangere in diretta per Massimiliano Rosolino: "Combatte una battaglia silenziosa"
Le commoventi parole dell'ex nuotatore azzurro nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle
"Sembra sempre sorridente, ma affronta una battaglia silenziosa". Filippo Magnini, al termine della sua esibizione nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, ha rivolto un pensiero a Massimiliano Rosolino. Un commento che non è passato inosservato e che ha suscitato la forte emozione in studio.
Massimiliano Rosolino, le condizioni della compagna Natalia Titova
Mentre la conduttrice Milly Carlucci salutava il concorrente nella sala delle stelle, si sentiva in sottofondo un commento di uno dei giudici: "Riguarda Natalia Titova". La ballerina, compagna di Massimiliano Rosolino, combatte da anni con l'osteomielite, un'infiammazione delle ossa causata da un batterio.