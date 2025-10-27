Grande Fratello, il mistero della busta rossa: caos in diretta per Domenico e Benedetta

La quinta puntata del Grande Fratello 2025 ha visto di nuovi protagonisti Domenico e Benedetta , troppo vicini a detta di qualcuno. Anche se i diretti interessati continuano a professarsi solo amici. Simona Ventura ha finalmente svelato tutta la verità sulla misteriosa busta rossa di cui si è parlato in questi giorni: conteneva un messaggio per Benedetta da parte di Valentina, compagna di Domenico D'Alterio , che ha atteso la norcina fuori dalla porta rossa per un confronto acceso. L'ennesimo, dopo quello di qualche settimana fa . Super Simo ci ha però tenuto a condividere la sua opinione: la colpa, a suo dire, è tutta di Domenico, che è un uomo impegnato, e non di certo di Benedetta.

Grande Fratello: cosa ha rivelato Valentina, la compagna di Domenico

Durante la diretta Benedetta ha aperto la busta rossa e trovato uno screen di un articolo che riportava le dure parole di Valentina su di lei: "Essere inutile, la aspetto fuori dalla casa", aveva scritto qualche giorno fa. Simona Ventura ha dunque mandato in onda un video in cui ha raggiunto Valentina a Scampia per chiederle di più della relazione con Domenico. La ragazza ha dunque raccontato che nei loro nove anni di relazione Domenico non le ha mai dato molte certezze, perché non desiderava un rapporto stabile e ha fatto fatica anche ad accettare l'arrivo della loro figlioletta Paola: "Il primo mese dopo che ha saputo che ero incinta non accettava che stava per diventare padre". La donna ha anche confermato che in passato Domenico l'ha tradita e di averlo colto in flagrante "con una donna più grande". Ma a diventare insostenibile è il clima in cui sta vivendo da quando il compagno è entrato nella Casa del GF: ogni giorno riceve infatti messaggi e segnalazioni su di lui e sul rapporto con Benedetta.

Grande Fratello: lo scontro in diretta tra Domenico e Valentina

In diretta, su Canale 5, c'è stata la resa dei conti per Valentina e Benedetta: la donna è convinta che la ragazza abbia una cotta per il compagno e per questo le ha chiesto rispetto. Nella discussione si è intromessa anche Sonia Bruganelli, che ha attaccato Domenico per il fatto di non aver minimamente preso in considerazione le parole della compagna. "Io come donna non mi sento rispettata da te. Se non mi ami più dimmelo", gli ha detto chiaro e tondo tra gli applausi del pubblico. Dal canto suo, Domenico ha ribadito che con la coinquilina c’è solo un’amicizia e che ama la sua compagna. Tuttavia, Valentina ha sottolineato: "Mi stai infangando come donna e madre, non stai avendo rispetto per la nostra famiglia. Hai una figlia al di fuori, con Benedetta non fai mai discorsi sensati. Io come donna non mi sento rispettata e tu mi stai facendo chiamare cornuta". Infine Domenico ha strappato con la forza un bacio a Valentina mentre stava uscendo dalla Casa: un gesto che non è piaciuto a tutti e per questo il gieffino è stato anche bacchettato dalla Ventura.