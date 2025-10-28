Rita De Crescenzo a Belve: droghe e violenze. Poi rivela: "Massimo Ranieri è mio parente"

Rita De Crescenzo sbarca a Belve . La tiktoker è stata intervistata da Francesca Fagnani . “Sono passata dalle stalle alle stelle”, ha ammesso, “con me la gente ha visto che nella vita si può cambiare”. Oggi, ha aggiunto, “sto crescendo mentalmente. Sto studiando, vengono a farmi lezioni a casa”. Ha poi spiegato: "Dalla mattina alla sera faccio compagnia alla gente, la faccio divertire. La gente mi tiene come una Madonna. Sono contenta perché così la gente ha visto che nella vita si può cambiare".

Cosa ha detto Rita De Crescenzo a Belve

Nel programma di Rai 2 Rita De Crescenzo ha parlato a lungo della sua infanzia complicata. “Bruttissima, 30 anni di droga e psicofarmaci. Ho avuto un figlio a 13 anni”. Quel figlio è nato dalla relazione con Ciro Marranzino, appartenente alla famiglia Contini, arrestato poco dopo il parto della tiktoker. “Non ho nulla a che vedere con la famiglia. Ero una bambina”, ha chiarito Rita. E poi: "Oggi siamo in buoni rapporti perché è il padre di mio figlio". Durante l’intervista, la Fagnani le ha ricordato anche i procedimenti giudiziari che l’hanno vista coinvolta: imputata per spaccio di droga nel 2017 e per diffamazione nei confronti di un deputato e di un ristoratore. Rita si è così difesa: “Ho sempre detto che ho fatto uso di droga, ma non ho mai spacciato”. E ancora: "Il ricordo più brutto del periodo della tossicodipendenza? Quando sono stata violentata da tre ragazzi di colore alla stazione centrale. Da lì ho capito che se non avessi smesso con la droga sarei morta. E guarda adesso come sto bella! Nella vita si può cambiare e sto qua a raccontarlo".

Rita De Crescenzo e la parentela con Massimo Ranieri

“Il mio sogno è girare un film con Christian De Sica. Immagino un bel film di Natale, ambientato a Napoli. Sono una fan sfegatata di De Sica, da piccola ho visto tutti i suoi film", ha confidato Rita De Crescenzo a Belve. Ha poi assicurato di essere parente di Massimo Ranieri, sostenendo che il legame passerebbe per sua nonna “Giuseppa di Zazzariello”. Ha quindi affermato: "Mia nonna materna era cugina di sua madre. Forse lui non lo ricorda".

Dove e quando vedere l'intervista integrale di Rita De Crescenzo a Belve

Per vedere l'intervista integrale di Rita De Crescenzo a Belve bisogna sintonizzarsi su Rai 2, martedì 28 ottobre, alle 21.20 circa. In streaming è disponibile sulla piattaforma Raiplay.