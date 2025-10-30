Set maledetti: gli incidenti più spaventosi avvenuti in 8 film horror cult

Nel mondo del cinema horror , i brividi della vita reale possono essere molto più spaventosi di quelli scritti in sceneggiatura. Dietro alcune delle pellicole più iconiche si nascondono incidenti misteriosi, coincidenze inquietanti e leggende di set infestati, che hanno reso questi film celebri per motivi tutt’altro che cinematografici. Dagli oggetti di scena considerati maledetti alle morti improvvise di membri del cast, fino a eventi che sembrano sfidare ogni spiegazione razionale, Hollywood è piena di storie da far gelare il sangue anche ai più scettici. Da classici intramontabili come Rosemary’s Baby e Poltergeist fino a blockbuster come Ghostbusters, ecco otto film che dimostrano che non serve credere ai fantasmi per sentire un brivido lungo la schiena.

L'esorcista

Pochi film horror hanno un'eredità più inquietante de L'Esorcista. Durante le riprese, misteriosi incendi scoppiarono sul set, ritardando la produzione, e diversi membri del cast e della troupe persero la vita prima dell'uscita del film. Anche l'attrice Ellen Burstyn subì un infortunio permanente alla schiena dopo un errore in una scena d'azione. Un incidente che fu inquietantemente immortalato dalle telecamere. Ancora oggi, molti credono che il film sia maledetto. Il regista William Friedkin ha ammesso in un'intervista: "Non sono un convertito all'occulto ma dopo tutto quello che ho visto in questo film, credo fermamente nella possessione demoniaca. Fin dall'inizio siamo stati tormentati da cose strane e sinistre".

Poltergeist - Demoniache presenze

L'eredità di questo film è agghiacciante quanto la sua storia. Due delle giovani star del film, Dominique Dunne e Heather O'Rourke, sono morte tragicamente sei anni dopo dall'uscita del film. Fan e troupe hanno a lungo sussurrato che l'uso di veri scheletri umani come oggetti di scena abia portato sfortuna alle persone coinvolte. L'attrice JoBeth Williams, protagonista del film, ha parlato degli scheletri in un'intervista al podcast Hot Flashes & Cool Topics. Descrivendo una scena in cui il suo personaggio cade in una piscina fangosa piena di scheletri, ha detto: "Pensavo che gli scheletri fossero oggetti di scena, pensavo fossero stati realizzati dal reparto oggetti di scena, ma qualche anno dopo ho scoperto che invece erano veri scheletr".

Il presagio

Il set de Il presagio è stato tormentato da una serie di terrificanti coincidenze. L'aereo della star Gregory Peck fu colpito da un fulmine, così come quello del produttore esecutivo del film. In seguito, un artista degli effetti speciali coinvolto nel film subì un bizzarro incidente d'auto, inquietantemente simile a una delle scene di morte rappresentate nel film. Su tutto ciò la troupe scherzò, piuttosto nervosamente, dicendo di aver molto probabilmente scatenato l'ira delle forze oscure.

The Conjuring - Il rito finale

Basato su vere indagini paranormali, The Conjuring ha scatenato strani eventi. La star Vera Farmiga ha dichiarato di aver trovato segni di artigli sullo schermo del suo portatile dopo aver fatto ricerche per il suo ruolo. Ha ricordato: "Non so come spiegarlo. So che non avevo fatto cadere il computer, i miei figli non ci avevano camminato sopra, quindi l'ho chiuso, l'ho messo via e il mio cervello è impazzito". I membri della troupe hanno anche segnalato strani rumori e correnti d'aria inspiegabili durante le riprese. La vera famiglia Perron, la cui inquietudine ha ispirato il film, li ha addirittura avvertiti di non girare in esterni, per ogni evenienza.

Rosemary's Baby - Nastro rosso a New York

Dopo la première di Rosemary's Baby, la moglie del regista Roman Polanski, Sharon Tate, fu assassinata mentre il compositore del film, in seguito ad un tragico incidente, finì in coma e poi morì. Molti lo videro come una cupa eco dei temi cupi del film e secondo alcuni la produzione era stata maledetta.

Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Nemmeno il classico horror-commedia Ghostbusters è stato immune a fenomeni inquietanti. Durante le riprese, il cast e la troupe hanno segnalato strani problemi elettrici e inspiegabili punti freddi attorno alla caserma dei pompieri di New York, usata come quartier generale. La star Dan Aykroyd, nota sostenitrice del paranormale, ha affermato che l'energia del set sembrava "carica" ​​e che alcuni oggetti di scena si muovevano misteriosamente tra una ripresa e l'altra. Il tema del film poteva essere ironico, ma chi stava dietro la macchina da presa non ha riso quando alcuni glitch spettrali hanno iniziato a rispecchiare la trama del film.

Il Corvo

Il Corvo è diventato tragico quando il protagonista Brandon Lee, figlio della leggenda delle arti marziali Bruce Lee, fu ucciso a colpi di arma da fuoco sul set da una pistola di scena. L'inquietante parallelismo con la misteriosa morte del padre, avvenuta decenni prima, consolidò la reputazione del film come una delle produzioni "maledette" più agghiaccianti di Hollywood.

Annabelle

Anche una bambola può portare con sé energia oscura. La troupe ha ammesso che durante le riprese le luci tremolavano, gli oggetti si muovevano da soli e un operaio è rimasto ferito in uno strano incidente. Il regista John R. Leonetti ha anche affermato che un segno misterioso è apparso su una finestra del set, la stessa forma del simbolo demoniaco usato nel film.