Milly Carlucci dopo la tragedia di Andrea Delogu: "Aggiacchiante quello che è successo. Sabato..."

"Non ci sono parole per descrivere ciò che è accaduto e non riesco nemmeno a immaginare cosa stia provando Andrea in questo momento". Con queste parole, la conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ha commentato in collegamento su Rai 1 con La vita in diretta la tragica scomparsa di Evan Delogu , il fratello diciottenne della concorrente Andrea Delogu , vittima di un incidente in moto. "Sicuramente ora non è davanti alla televisione, ma qualcuno glielo comunicherà: noi le siamo tutti vicini. Ieri l’abbiamo sommersa di messaggi. Il lutto che l’ha colpita ci ha profondamente scossi", ha aggiunto la conduttrice.

Morte fratello Andrea Delogu, Ballando con le Stelle non si ferma

Milly Carlucci ha poi riflettuto sulla durezza della vita e sulla fragilità dell’esistenza: "La vita è piena di tranelli: mentre cammini serenamente per la tua strada, accadono cose che non si possono nemmeno immaginare, come la perdita di un fratello. È qualcosa di inenarrabile". Infine, ha sottolineato la responsabilità di chi lavora nel mondo dello spettacolo anche nei momenti più difficili: "Noi siamo come i circensi, come i teatranti: è la crudeltà del nostro mestiere. Dobbiamo comunque andare in onda, qualunque cosa accada, perché il nostro compito è portare evasione e speranza".

Le prime parole di Andrea Delogu dopo la morte di Evan

Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Andrea Delogu sulla morte del fratello minore. Intercettata da La Repubblica si è limitata a dichiarare: "È un momento devastante, non mi sento di dire nulla". Secondo quanto raccontato da Alberto Matano a La Vita in Diretta, Evan era "un figlio per Andrea più che un fratello. Lui stava facendo le scuole serali. Il loro progetto era che Evan sarebbe venuto a Roma a studiare e Andrea si sarebbe occupata di lui, tutto questo purtroppo non potrà accadere".