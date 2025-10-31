Paola Barale su La Ruota della Fortuna: "Gerry Scotti tratta Samira come Mike Bongiorno trattava me"

Sono passati quarant’anni da quando Paola Barale affiancava Mike Bongiorno come valletta a La Ruota della Fortuna . Oggi il celebre game show è tornato in televisione con la conduzione di Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, e la Barale non ha nascosto il suo entusiasmo per il successo della nuova edizione. Ogni sera è seguito con passione da oltre 5 milioni di spettatori. "Gerry è un conduttore meraviglioso, l’unico vero erede di Mike. Come lui, sa arrivare al pubblico: è lo zio, il fratellone, l’amico. La ruota sta ottenendo risultati clamorosi, è un gioco che funziona", ha dichiarato la Barale in un’intervista a Repubblica. "Non mi sorprende che piaccia ancora dopo quarant’anni: lo studio è bellissimo, c’è la band, e Samira è molto brava. L’unico appunto – e non vorrei essere fraintesa – è che Gerry la tratta un po’ come Mike trattava me".

Paola Barale su La Ruota della Fortuna: "La valletta non è muta, ma può dare molto di più"

Secondo Paola Barale qualcosa è cambiato rispetto al passato ma c’è ancora della strada da fare: "È vero, oggi l’approccio è più paritario. Samira non è solo un contorno: gira il tabellone, ha un ruolo, partecipa. Però la televisione resta un mondo ancora legato ai ruoli tradizionali. Non voglio dire maschilista, ma in certi meccanismi lo è ancora. L’apprezzamento va bene, le battute sono simpatiche, ma restano quelle di sempre". Ha per questo aggiunto: "Il ruolo della donna in tv va ripensato. Non dico che Gerry tratti male Samira, anzi. Ma mi piacerebbe che anche a La ruota della fortuna si sdoganasse la figura della valletta: chiamatela braccio destro, co-conduttrice. Samira potrebbe dare molto di più".

Samira Lui si sposa, Gerry Scotti testimone di nozze

Per il momento né Samira Lui né Gerry Scotti hanno replicato alle dichiarazioni di Paola Barale. Secondo gli ultimi gossip la modella e influencer sarebbe pronta a sposare il fidanzato storico Luigi Punzo. I due sono legati da sette anni e sognano una famiglia. E Samira vorrebbe accanto a sé all'altare Gerry Scotti, con il quale ha un ottimo rapporto d'amicizia oltre che professionale.