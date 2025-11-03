Grande Fratello, nuovo scontro tra Valentina e Benedetta. La promessa di Domenico

Nella Casa del Grande Fratello è esploso un nuovo caso che ha infiammato i coinquilini e acceso il dibattito in studio: il bigliettino gate . Tutto è iniziato quando Benedetta ha inviato a Domenico un messaggio scritto a mano mentre lui si trovava nel tugurio con Valentina. Un semplice augurio di buonanotte accompagnato da una frase che ha fatto discutere: "Avrò sempre gli stessi pensieri su di te". Solo amicizia o qualcosa di più? Valentina , la compagna di D’Alterio, non ha dubbi: se fossero stati fuori dal reality, tra i due sarebbe potuto nascere qualcosa. Di fronte alla clip mostrata in puntata, Simona Ventura ha chiesto a Benedetta se si fosse pentita del gesto. La gieffina è stata chiara: "Non mi sono pentita, lo rifarei. Ho stima di Domenico ma non volevo ferire Valentina".

Grande Fratello, l'ultimo scontro tra Valentina e Benedetta

Convocate insieme nella mystery room, Benedetta e Valentina hanno avuto un acceso confronto. Valentina l’ha accusata di amare il “teatrino” e di cercare visibilità, mentre Benedetta ha ribadito di non avere alcun interesse per Domenico. In studio, Sonia Bruganelli ha criticato la scelta della norcina: "Quel bigliettino non era per Domenico ma per te stessa. Dovevi evitare, era una mossa sbagliata". Interpellato da Simona, Domenico ha chiesto scusa pubblicamente e si è detto pronto ad assumersi le proprie responsabilità. Ma le tensioni non si sono fermate lì. L’ingresso di Valentina nella Casa ha scatenato ulteriori malumori: la gieffina si è avvicinata a Omer, provocando Rasha, che insieme ad Anita e Grazia ha espresso dubbi sulla sincerità delle sue intenzioni. Il risultato? Lacrime, accuse e un confronto infuocato.

Grande Fratello, Valentina contro Rasha e Anita

Rasha ha difeso la propria posizione con fermezza: “Non voglio mettere zizzania, ma mi è sembrato che Valentina stesse usando Omer per un suo tornaconto”. Anche Anita ha avuto un botta e risposta con Valentina, che l’ha accusata di scarsa trasparenza. Anita ha replicato parlando delle difficoltà vissute fuori dalla Casa per la malattia della madre, ma anche in questo caso Sonia Bruganelli ha messo in dubbio la versione.

Grande Fratello, le richieste di Valentina a Domenico

Prima di lasciare la Casa più spiata d'Italia, Valentina ha chiesto a Domenico di allontanarsi da Benedetta e non indossare più la collana che ha ricevuto in dono dalla norcina. "La mia famiglia avanti a tutto, mi allontanerò definitivamente da quella ragazza", ha promesso Domenico. A suggellare il tutto un bacio e un invito di Valentina: "Ti aspetto a casa".