Corriere dello Sport.it
venerdì 7 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Il Tre annuncia l'uscita del nuovo album: ecco "Anima Nera"

Il Tre annuncia l'uscita del nuovo album: ecco "Anima Nera"

Terzo disco per l'artista romano, un viaggio introspettivo tra cantautorato e rap: la tracklist e le date del tour 2025
TagsIl Treanima nerarap

Anticipato da un breve trailer pubblicato sui social a metà ottobre, è uscito oggi, 7 novembre, "Anima Nera", il nuovo album di Il Tre, un progetto che contiene undici tracce e che è considerato il lavoro più intimo dell'artista romano.

Dall'esordio con "Ali" a Sanremo 2024

Il Tre è il nome d'arte di Guido Luigi Senia, talento romano classe '97, che negli ultimi anni si è consolidato come una delle voci più riconoscibili della sua generazione. Dall'albume d'esordio "Ali", alla partecipazione a Sanremo 2024 con il brano "Fragili", il rapper capitolino si è imposto con successo nel panorama musicale italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

"Anima Nera"

Terzo album in studio per il Tre, che ha lavorato ad un progetto da 11 tracce e che può essere considerato il lavoro più intimo dell'artista, che nei testi affronta argomenti personali e complessi. Solitudine, insicurezze, paure e dinamiche relazionali a ritmo di rap, ma accompagnate da nuove linee melodiche che si avvicinano al cantautorato. Questa la tracklist completa dei brani ufficiali contenuti dal nuovo album Anima Nera: "Noveunouno", "Paura di me", "Anima Nera", "Litorale", "Via Marina", "Sui bordi", "Felpa XL" "Francesca", "Inchiostro blu", "#31#" e "T'immagino".

Le date di Instore e Live Tour

Il lancio del disco prevede un incontro tra Il Tre e i fan in un Instore Tour nelle principali città, prima di partire con il suo Live Tour 2025.

Instore Tour: 10 novembre 2025 - Roma, Discoteca Laziale; 11 novembre 2025 - Milano, Mondadori Crocetta; 11 novembre 2025 - Brescia, CC Elnos Mondadori; 12 novembre 2025 - Bologna, Semm; 14 novembre 2025 - Bari, Feltrinelli; 15 novembre 2025 - Catania, CC Porte di Catania Unieuro.

Queste invece le date del Live Tour: 28 novembre 2025 - Bologna, Estragon; 30 novembre 2025 - Firenze, Teatro Cartiere Carrara; 2 dicembre 2025 - Padova, Gran Teatro; Geox 3 dicembre 2025 - Torino, Teatro Concordia; 5 dicembre 2025 - Molfetta, Eremo Club; 16 dicembre 2025 - Milano, Fabrique; 18 dicembre 2025 - Roma, Palazzo dello Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Anticipato da un breve trailer pubblicato sui social a metà ottobre, è uscito oggi, 7 novembre, "Anima Nera", il nuovo album di Il Tre, un progetto che contiene undici tracce e che è considerato il lavoro più intimo dell'artista romano.

Dall'esordio con "Ali" a Sanremo 2024

Il Tre è il nome d'arte di Guido Luigi Senia, talento romano classe '97, che negli ultimi anni si è consolidato come una delle voci più riconoscibili della sua generazione. Dall'albume d'esordio "Ali", alla partecipazione a Sanremo 2024 con il brano "Fragili", il rapper capitolino si è imposto con successo nel panorama musicale italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Hit parade, Irama si prende la vetta della classificaAl cinema Springsteen
1
Il Tre annuncia l'uscita del nuovo album: ecco "Anima Nera"
2
"Anima Nera"