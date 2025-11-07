Il Tre annuncia l'uscita del nuovo album: ecco "Anima Nera"
Anticipato da un breve trailer pubblicato sui social a metà ottobre, è uscito oggi, 7 novembre, "Anima Nera", il nuovo album di Il Tre, un progetto che contiene undici tracce e che è considerato il lavoro più intimo dell'artista romano.
Dall'esordio con "Ali" a Sanremo 2024
Il Tre è il nome d'arte di Guido Luigi Senia, talento romano classe '97, che negli ultimi anni si è consolidato come una delle voci più riconoscibili della sua generazione. Dall'albume d'esordio "Ali", alla partecipazione a Sanremo 2024 con il brano "Fragili", il rapper capitolino si è imposto con successo nel panorama musicale italiano.
"Anima Nera"
Terzo album in studio per il Tre, che ha lavorato ad un progetto da 11 tracce e che può essere considerato il lavoro più intimo dell'artista, che nei testi affronta argomenti personali e complessi. Solitudine, insicurezze, paure e dinamiche relazionali a ritmo di rap, ma accompagnate da nuove linee melodiche che si avvicinano al cantautorato. Questa la tracklist completa dei brani ufficiali contenuti dal nuovo album Anima Nera: "Noveunouno", "Paura di me", "Anima Nera", "Litorale", "Via Marina", "Sui bordi", "Felpa XL" "Francesca", "Inchiostro blu", "#31#" e "T'immagino".
Le date di Instore e Live Tour
Il lancio del disco prevede un incontro tra Il Tre e i fan in un Instore Tour nelle principali città, prima di partire con il suo Live Tour 2025.
Instore Tour: 10 novembre 2025 - Roma, Discoteca Laziale; 11 novembre 2025 - Milano, Mondadori Crocetta; 11 novembre 2025 - Brescia, CC Elnos Mondadori; 12 novembre 2025 - Bologna, Semm; 14 novembre 2025 - Bari, Feltrinelli; 15 novembre 2025 - Catania, CC Porte di Catania Unieuro.
Queste invece le date del Live Tour: 28 novembre 2025 - Bologna, Estragon; 30 novembre 2025 - Firenze, Teatro Cartiere Carrara; 2 dicembre 2025 - Padova, Gran Teatro; Geox 3 dicembre 2025 - Torino, Teatro Concordia; 5 dicembre 2025 - Molfetta, Eremo Club; 16 dicembre 2025 - Milano, Fabrique; 18 dicembre 2025 - Roma, Palazzo dello Sport.
