Il Tre annuncia l'uscita del nuovo album: ecco "Anima Nera"

"Anima Nera"

Terzo album in studio per il Tre, che ha lavorato ad un progetto da 11 tracce e che può essere considerato il lavoro più intimo dell'artista, che nei testi affronta argomenti personali e complessi. Solitudine, insicurezze, paure e dinamiche relazionali a ritmo di rap, ma accompagnate da nuove linee melodiche che si avvicinano al cantautorato. Questa la tracklist completa dei brani ufficiali contenuti dal nuovo album Anima Nera: "Noveunouno", "Paura di me", "Anima Nera", "Litorale", "Via Marina", "Sui bordi", "Felpa XL" "Francesca", "Inchiostro blu", "#31#" e "T'immagino".