giovedì 13 novembre 2025
"Tangentopoli. Processo alla Prima Repubblica" arriva al teatro a Roma

Al Golden con Antonio MIio e Simone Colombari dal 27 al 30 novembre 2025
2 min
Ad oltre trenta anni dalla bufera di Tangentopoli il Teatro Golden porta in scena lo spettacolo "Tangentopoli. Processo alla Prima Repubblica", con il contributo del Ministero della Cultura. Sul palco dello spazio culturale di via Taranto a Roma, diretto da Andrea Maia, i protagonisti Antonio Milo, nel ruolo di Bettino Craxi, e Simone Colombari, nel ruolo di  Antonio Di Pietro, saranno affiancati da Morgana Forcella, nel ruolo dell'avvocato difensore, Luigi Di Majo, nel ruolo del Presidente del Tribunale, Danilo Ramon Giannini, nel ruolo dello scrittore. Scritto da Vincenzo Sinopoli e dallo stesso Maia (che cura anche la regia) lo spettacolo, prodotto da GoldenStar Am Teatro Golden, si apre nell'aula di un tribunale. Due uomini simbolo di un’epoca si fronteggiano: Antonio Di Pietro, il magistrato che ha scoperchiato il vaso di Pandora della corruzione, e Bettino Craxi, il politico travolto da un sistema che sembrava eterno.
In questo spettacolo emozionale e giuridico, abbiamo immaginato che all’ultima udienza di un ipotetico unico processo Craxi, decida di presentarsi in tribunale per sottoporsi al suo interrogatorio e che ad essere Pubblico Ministero sia ancora Di Pietro.
Cosa sarebbe successo se davvero fosse accaduto quest’incontro? Vieni a vivere il processo che ha cambiato l’Italia, dove giustizia e politica si scontrano, ma anche dove, per la prima volta, due uomini simbolo si trovano faccia a faccia in un momento privato ed emozionalmente umano.

