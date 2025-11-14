Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
Fiorello e la frecciatina all'Italia di Gattuso: "Contro Haaland? Servono gli Avengers". E su Musetti quando perde...

Lo showman ironizza sui Mondiali e bersaglia Musetti: "Quando perde un punto, fortunatamente non c'è mai l'audio... in Vaticano hanno tirato un sospiro di sollievo"
2 min
TagsSpettacoloradioFiorello

ROMA - L’appuntamento quotidiano con La Pennicanza, in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale terrestre, anche oggi ha offerto 45 minuti di risate, improvvisazione e gag surreali che - come di consueto - hanno toccato temi di cronaca, sport e costume. “Ieri sera la Nazionale ha giocato una partita straordinaria contro la corazzata Moldavia: 2-0! - ha dichiarato Fiorello - per qualificarci ai Mondiali, domenica, ci basta vincere contro la Norvegia 9-0E’ fatta!!! E far marcare Haaland dagli Avengers”.

La Pennicanza, Fiorello ironizza su Musetti

Lo showman siciliano nel corso del programma ha scherzato anche sulle Finals di tennis in corso di svolgimento a Torino. Mi dispiace per Musetti - ammette Fiorello - ieri sera era lì, ci avevo sperato. E il Vaticano ha tirato un sospiro di sollievo: Musetti quando perde un punto fortunatamente non c’è mai l’audio, però il labiale si legge perfettamente. E’ l’unico cui si vedrebbe il labiale anche in radio. Musetti non farà la Coppa Davis perché è stanco. E Netflix si è già portato avanti con una nuova serie: La coppa che non c’aveva voglia nessuno. Dopo Sinner ora abbiamo quella su Musetti e noi abbiamo anche il trailer”.

 

 

 

