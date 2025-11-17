Addio alle gemelle Kessler . Sono morte a Monaco di Baviera, la città in cui avevano scelto di vivere da anni. Alice ed Ellen Kessler , protagoniste indimenticate dello spettacolo europeo. Avevano 89 anni . Secondo quanto riferisce il quotidiano tedesco Bild, la polizia ha avviato un’indagine per fare chiarezza sulle cause del decesso. Non si esclude che siano morte scegliendo la via del suicidio assistito.

La morte delle Kessler, indaga la polizia

Le due sorelle, celebri anche in Italia come cantanti, ballerine, attrici e intrattenitrici, erano conosciute come le “gambe della nazione”, un titolo nato dalla loro inconfondibile presenza scenica, già iconica dal 1959. Inseparabili nella vita e ora unite anche nella morte, le Kessler avevano espresso il desiderio di essere sepolte insieme in un’unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del loro cane Yello. "È ciò che abbiamo stabilito nel nostro testamento", aveva raccontato Ellen in un’intervista al quotidiano Bild nell’aprile 2024. " Se una di noi dovesse cadere in stato vegetativo, l’altra la aiuterebbe a morire". Era questo il patto di sangue, annunciato pubblicamente e poi messo nero su bianco nel loro testamento. Secondo lo stesso giornale, la polizia criminale bavarese ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso. Il settimanale Der Spiegel riferisce inoltre che a Grünwald, nei pressi di Monaco, sarebbe in corso un’operazione delle forze dell’ordine. Dalle prime ricostruzioni la polizia per ora ha escluso l'ipotesi di omicidio e la responsabilità di terze persone. Verso le 12 di oggi, riporta sempre la Bild, gli agenti della squadra speciale K12, intervenuti come da routine, hanno potuto solo constatare il decesso delle sorelle e escludere qualsiasi responsabilità di terzi.