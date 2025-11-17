Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 17 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Malgioglio a Belve: il dolore per la madre, i tatuaggi per Jennifer Lopez e frecciata a Giusy Ferreri

A Belve Malgioglio si racconta tra emozioni, ironia e tatuaggi svelati: dalla madre ai suoi "vezzi da diva", un’intervista senza filtri con Francesca Fagnani
3 min
Cristiano Malgioglio Belve

Belve torna in prima serata - dopo aver lasciato spazio alle ATP Finals - e Francesca Fagnani piazza subito un colpo da novanta: Cristiano Malgioglio. Il cantautore si racconta senza filtri, alternando momenti di grande intensità a passaggi più leggeri, nel suo stile inconfondibile. La parentesi più toccante arriva quando ricorda la madre e l’ultima lettera scritta per lei: "Per cinque anni non sono più riuscito a scrivere. Quando è morta le ho messo sul cuore una lettera in cui c’era tutto quello che non aveva mai saputo di me". Alla domanda sul perché non ne avessero mai parlato apertamente, Malgioglio risponde con la sua consueta schiettezza: "Mica ci voleva la zingara per capire. Non c’era bisogno di spiegare a mia madre che natura fosse la mia".

Cristiano Malgioglio show a Belve

Il resto è puro Malgioglio-show. Capricci da diva, risate e tatuaggi. Tre sono dedicati a Jennifer Lopez ("schiena, gamba e natica"). "Poi ne ho un altro, ma quello non te lo farò vedere mai", prosegue. "Nelle parti intime?", chiede quindi Fagnani. "Sì. L’uccello del paradiso proprio là!", confessa Malgioglio alla fine di un imbarazzato ma divertito tira e molla. Spazio anche ai suoi piccoli vizi quotidiani: "Quando vado nei negozi chiedo sempre un po’ di sconto", ammette. E confessa una passione insolita: "I frutti rossi, soprattutto i pomodori al mercato". Sul fronte privato, Fagnani va dritta al punto: quando ha capito il suo orientamento? "Non so. Da ragazzino avevo i poster di Marlon Brando e Montgomery Clift… invece di migliorare sono peggiorato", scherza.

Cristiano Malgioglio contro Giusy Ferreri

E sulla musica Zia Malgy mostra tutta la sua sicurezza: "Le mie canzoni rimarranno nella storia". Non manca infine una stoccata a Giusy Ferreri: "Mi sarebbe piaciuto scrivere per lei, ma non mi ha mai chiamato. Ma non me ne frega più niente". L'intervista di Malgioglio a Belve andrà in onda su Rai 2 martedì 18 novembre, alle ore 21.20 circa.

