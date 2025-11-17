Grande Fratello, "Rasha va con i ricconi": scoppia la bufera, urla in diretta

Scoppia il putiferio alla nona puntata del Grande Fratello , in onda lunedì 17 novembre su Canale 5 e condotta da Simona Ventura con i commenti di Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. A scatenare le tensioni tra i concorrenti il primo bacio tra Rasha Younes e Omer Elomari . Il bacio, arrivato in giardino dopo il passaggio di un aereo dedicato alla coppia, ha dato il via a un’ondata di entusiasmo e al tempo stesso perpelssità. "È stato bellissimo, una conferma da parte di Rasha", ha detto Omer in confessionale. La ragazza ha raccontato di essersi finalmente sentita libera di lasciarsi andare: "Lui aveva tanta paura e rispetto, quindi faticava a fare un passo avanti. Quel bacio ci serviva". Ma non tutti nella Casa credono alla sincerità dei due. In particolare Simone De Bianchi e la madre, Francesca Carrara , sono convinti che si tratti di una strategia. “Non ti vedo presa. Fuori non durerete”, ha detto Francesca. Il figlio ha rincarato la dose con frasi che hanno fatto infuriare Rasha, insinuando che lei si sia avvicinata a Omer per convenienza.

Rasha sotto accusa al Grande Fratello dopo il bacio con Omer

Durante la diretta del GF, Rasha ha risposto ad alcune considerazioni della coppia madre-figlio e ha replicato duramente: "Ma chi ca*** pensate di essere per dirmi certe cose?". La gieffina si è infastidita quando Simone ha insinuato che fuori dalla Casa è solita frequentare "ricconi", ma Rasha ha risposto ancora alzando la voce e urlando: "Io lavoro da quando avevo 14 anni, è uno schifo quello che hai detto. Hai idea di quanta m**** ho mangiato nella mia vita?". Anche Francesca è intervenuta ricordando alcuni commenti della concorrente: "Sei tu che dici che al matrimonio vorresti che ti tirassero soldi invece del riso".

Rasha e Omer contro tutti al Grande Fratello

Dallo studio Sonia Bruganelli ha fatto dunque notare che giudicare una coppia sia lecito nella Casa del GF e che la coppia dei Rashmer non sia vera, al contrario di quella formata da Jonas e Anita: "In una coppia come la vostra vedo una persona che decide se c'è il sole o il brutto tempo e l'altra se andare a prendere il ventaglio o l'ombrello". L'opinionista ha dato però ragione a Rasha quando la gieffina si è infastidita per i giudizi di Francesca sulla sua vita privata. Dello stesso pensiero Cristina Plevani: anche lei ritiene che Omer e Rasha non siano credibili, provocando un ulteriore fastidio nella gieffina, che ha ricordato che ha fatto di tutto per non cedere alla sua attrazione per il coinquilino. Nonostante le critiche, la coppia sembra voler andare avanti. Rasha ha ammesso che Omer è sempre più importante per lei e pure lui appare già molto coinvolto. Entrambi concordano su un punto: dopo quel primo bacio, qualcosa tra loro è davvero cambiato.