martedì 18 novembre 2025
Fiorello e la stoccata all’Italia: "Per qualificarci ai Mondiali servono… i campioni del 2006"

Lo showman, durante il suo programma “La Pennicanza”, prende in giro la Nazionale e la Rai per la Coppa Davis. E poi…
3 min
Fiorello Italia

Fiorello non delude mai quando si tratta di ironia pungente. Anche nella puntata odierna de La Pennicanza, il programma condotto insieme a Fabrizio Biggio su Rai Radio2, lo showman siciliano è tornato a colpire con la sua satira tagliente, questa volta prendendo di mira lo sport italiano e… la Rai stessa. "La Coppa Davis in chiaro su SuperTennis. E la Rai?". Fiorello ha aperto il suo monologo parlando della Coppa Davis, trasmessa in chiaro da SuperTennis. Una scelta che lo showman ha commentato con una stilettata: "E la Rai? Perché non ha preso la Coppa Davis? Amici della Rai… è una vergogna!". La sua lamentela è diventata un vero e proprio sketch, nel quale Fiorello ha ricordato come, solo pochi giorni fa, alcuni commenti provenienti dall’azienda avessero criticato Jannik Sinner per la mancata partecipazione alle prime fasi della competizione: "Prima insultano Sinner perché non vuole partecipare… poi però prendono i diritti solo sulle finali! Lo so, sto facendo la filippica alla Rai… ma qualcuno dovrà pur farla!".

Calcio e Mondiali: "Servono quelli del 2006"

Non solo tennis. Il bersaglio di Fiorello si è spostato poi sul calcio e sulla situazione della Nazionale italiana, tra difficoltà recenti e qualificazioni ai Mondiali. Sempre con il suo stile scanzonato, ha immaginato una nuova serie tv: "I produttori di una nota piattaforma si sono già mossi, stanno preparando una nuova serie. Ecco il trailer: ‘Per qualificarci servono loro… i campioni del 2006. E quando l’Italia chiama… Totti ha un trasloco da finire, Pirlo è sul jet per l’America… non c’è nessuno! Prossimamente: ‘La banda – Quelli che le partite le vincevano'".

 

 

RIPRODUZIONE RISERVATA

