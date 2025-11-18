Fiorello non delude mai quando si tratta di ironia pungente. Anche nella puntata odierna de La Pennicanza, il programma condotto insieme a Fabrizio Biggio su Rai Radio2, lo showman siciliano è tornato a colpire con la sua satira tagliente, questa volta prendendo di mira lo sport italiano e… la Rai stessa. "La Coppa Davis in chiaro su SuperTennis. E la Rai?". Fiorello ha aperto il suo monologo parlando della Coppa Davis, trasmessa in chiaro da SuperTennis. Una scelta che lo showman ha commentato con una stilettata: "E la Rai? Perché non ha preso la Coppa Davis? Amici della Rai… è una vergogna!". La sua lamentela è diventata un vero e proprio sketch, nel quale Fiorello ha ricordato come, solo pochi giorni fa, alcuni commenti provenienti dall’azienda avessero criticato Jannik Sinner per la mancata partecipazione alle prime fasi della competizione: "Prima insultano Sinner perché non vuole partecipare… poi però prendono i diritti solo sulle finali! Lo so, sto facendo la filippica alla Rai… ma qualcuno dovrà pur farla!".