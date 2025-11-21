Grande Fratello, Omer si abbassa i pantaloni davanti a tutti e scoppia il putiferio

Momenti di forte tensione nella Casa del Grande Fratello , dove un acceso diverbio tra Omer e Jonas ha rischiato di degenerare in una vera e propria rissa. Tutto è iniziato durante una conversazione in giardino tra alcuni concorrenti. Rasha , da qualche settimana legata a Omer, stava parlando con gli altri coinquilini di intimità davanti alle telecamere. Un argomento che Omer ha ritenuto eccessivamente privato per essere condiviso davanti alle telecamere: in particolare il gieffino non ha particolarmente apprezzato le domande insistenti del resto del gruppo. Ne è nato un battibecco, rapidamente sfociato in uno scontro più acceso.

Perchè Omer si è abbassato i pantaloni al Grande Fratello

A un certo punto, Omer ha perso la calma al Grande Fratello: si è alzato, ha urlato e, per provocazione, si è abbassato i pantaloni rimanendo in boxer, lasciando gli altri concorrenti sbigottiti di fronte al gesto. “Nessuno può parlare del mio rapporto con Rasha, non potete parlare del nostro rapporto. Ora siete arrivati a voler discutere della mia intimità? Eh basta!”, ha tuonato. Immediata la reazione di Jonas, che lo ha affrontato a muso duro: "Se fai una cosa del genere fuori, arriva la polizia. Sai cosa significa? L’hai capito sì o no? In pubblico non si fanno certi gesti". Parole che hanno ulteriormente infiammato Omer, il quale ha risposto con insulti e toni sempre più aggressivi. Solo l’intervento degli altri inquilini, intervenuti più volte per separarli e riportare la calma, ha evitato che la discussione degenerasse ulteriormente.

Omer sarà squalificato al Grande Fratello 2025?

Sui social il dibattito si è acceso più forte che mai e ora sono in molti a chiedersi: Omer rischia la squalifica dal Grande Fratello? Tra l'altro questa settimana il concorrente è al televoto ma non è da escludere che la produzione possa prendere dei provvedimenti. Non ci resta che attendere la prossima puntata del reality show condotta da Simona Ventura.