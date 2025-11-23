Come sta Al Bano, la confessione a Verissimo: "Ho chiesto a Dio di darmi un po' di tregua"

Al Bano torna a parlare di sé con la franchezza che lo accompagna da sempre. Ospite di Verissimo , il cantautore racconta il periodo più fragile della sua vita, segnato da una serie di problemi di salute che, uno dopo l’altro, lo hanno costretto a fare i conti con la propria vulnerabilità. Tumore alla prostata, infarto, ischemia, perfino un edema alle corde vocali: una lista che lui stesso pronuncia con lucidità, quasi a voler esorcizzare ciò che ha superato. A dargli forza, confessa, è stato quel dialogo intimo, quasi infantile, con “l’amico lassù”, come lo chiama lui. Una richiesta di tregua, un desiderio semplice e umano di riprendere fiato. E, nella sua visione, un miracolo c’è stato: oggi parla di sé come "più forte che mai", con quel sorriso che conosciamo bene.

Come sta oggi Al Bano Carrisi, l'ultima intervista a Verissimo

"Cancro, infarto, ischemia, edema alle corde vocali", ha dichiarato Al Bano a Verissimo elencando alcune delle gravi difficoltà affrontate in una fase delicata della sua vita. "Mi sono rivolto al mio amico lassù e gli ho detto 'ma che ti ho fatto? Vogliamo dare una tregua a questo povero ragazzaccio di qualche decennio?'", ha detto. Poi, con un sorriso sereno ha aggiunto: "Il miracolo è arrivato, sono più forte che mai".

Al Bano a Verissimo con la figlia Jasmine Carrisi

Accanto ad Al Bano, nello studio di Verissimo, c’è la figlia Jasmine. Il suo sguardo dice più delle parole, ma quando trova il coraggio di parlarne non nasconde quanto quei mesi l’abbiano segnata. La paura, il silenzio, l’impotenza: un peso che l’ha costretta a crescere, a capire che alcune priorità si ridefiniscono solo quando la vita ci mette alla prova. "Non l'ho vissuta bene la sua condizione di salute, non mi piace nemmeno parlarne, però ho imparato a dare una svolta nella mia vita ai problemi, ho capito cosa davvero conta", ha ammesso Jasmine a Silvia Toffanin. Padre e figlia appaiono oggi uniti da una consapevolezza nuova: che la fragilità può trasformarsi in forza, e che i legami più profondi sanno resistere anche agli scossoni più imprevisti.