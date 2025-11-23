Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Che tempo che fa, Fabio Fazio commosso ricorda Ornella Vanoni: "Questa puntata non è come le altre"© ANSA

Che tempo che fa, Fabio Fazio commosso ricorda Ornella Vanoni: "Questa puntata non è come le altre"

Fabio Fazio dedica l’intera puntata di Che Tempo Che Fa a Ornella Vanoni, ricordandone il legame col programma e l’eredità artistica con profonda commozione
TagsFabio FazioOrnella Vanoni

"Questa puntata non è come le altre". Con queste parole, Fabio Fazio ha aperto l’appuntamento del 23 novembre di Che Tempo Che Fa, segnato dalla scomparsa di Ornella Vanoni. La cantante, presenza fissa del programma con uno spazio a lei dedicato ogni domenica, lascia un vuoto che il conduttore ha faticato a tradurre in parole. Lo studio si è alzato in un lungo applauso, sulle note della canzone Domani è un altro giorno e con le immagini della Vanoni proiettate a tutto schermo. Un omaggio semplice, ma carico di emozione.

Che tempo che fa, Fabio Fazio ricorda Ornella Vanoni

Fabio Fazio, con la voce incrinata, ha dichiarato: "Il nostro cuore, da due giorni, è lì. Ornella è stata una di noi: abbiamo perso un compagno di giochi, e giocare adesso è difficile. Ma è il nostro mestiere, ed era anche il suo". Il conduttore ha dunque annunciato momenti e immagini che hanno segnato il rapporto fra la trasmissione e la cantante, sottolineando la sua difficoltà nel trovare le parole giuste per restituire la complessità di una figura così amata. Nel tempo Ornella Vanoni era diventata non soltanto un’ospite ricorrente, ma un punto di riferimento per Che tempo che fa: con la sua ironia, le battute improvvise, la capacità di passare con naturalezza dalla leggerezza alla profondità.

