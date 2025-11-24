Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
Omer e Jonas, ancora uno scontro in diretta: arriva la decisione del Grande Fratello

Scontro acceso tra Jonas e Omer al GF: dopo il gesto choc del modello, confronto in studio e rimprovero di Simona Ventura
TagsGrande Fratello

Dopo la rissa sfiorata nei giorni scorsi, la puntata del Grande Fratello ha ospitato il confronto diretto tra Jonas Pepe e Omer Elomari, protagonisti di uno dei momenti più discussi dell’edizione. Tutto era iniziato venerdì, quando Elomari – esasperato dalle provocazioni degli altri inquilini – aveva perso il controllo, abbassandosi i pantaloni e mostrando le mutande. Un gesto che aveva scatenato la reazione furiosa di Jonas, convinto che un simile comportamento, fuori dalla Casa, avrebbe portato a conseguenze ben più gravi.

Grande Fratello, il confronto in diretta tra Omer e Jonas

In studio, Omer è stato il primo a prendere la parola. Pur ammettendo la tensione della settimana, ha riconosciuto la gravità di quanto accaduto: "All’inizio non mi rendevo conto, poi ho capito di aver sbagliato. È stata una giornata pesante, ma non c’era alcuna intenzione offensiva". Le scuse sono arrivate in modo chiaro. Subito dopo è entrato Jonas, preceduto da una clip che ha ripercorso l’intera vicenda. Durante il faccia a faccia, Omer ha fatto notare un gesto provocatorio compiuto poco prima proprio da Jonas, che si è difeso sostenendo di non averlo compiuto "davanti alle donne". A quel punto è intervenuta Simona Ventura, che non ha lasciato spazio a interpretazioni: "Il tuo gesto è molto più volgare di quello di Omer, soprattutto per il suo significato". Jonas ha poi provato a spiegare la sua reazione: "Ho urlato perché tu non sei stato capace di chiedere subito scusa. Io volevo affrontarti da solo, ma mi hai tirato in mezzo quattro volte". Immediata la replica di Omer: "Io chiedo scusa quando lo ritengo giusto, non perché qualcuno urla". Il confronto si è acceso ulteriormente quando è intervenuta Floriana Secondi, che ha attaccato duramente Jonas definendolo "subdolo, provocatore e invidioso". Secondo l’ex vincitrice del reality, Pepe sarebbe irritato dalla sicurezza e dalla maturità di Omer. Jonas, invece, ha ribadito di volere Elomari fuori dalla Casa, considerandolo "saccente, prepotente e arrogante".

Simona Ventura comunica la decisione del Grande Fratello

Un punto di vista diverso è arrivato da Sonia Bruganelli: "Sarò fuori dal coro, ma Omer mi ha fatto tenerezza, tranne quando ha detto che non dobbiamo intrometterci nella sua intimità. Altrimenti cosa stiamo a fare qui?". Più equidistante il giudizio di Ascanio Pacelli, convinto che entrambi abbiano sbagliato. A chiudere il confronto è stata Simona Ventura: "Vogliamo essere indulgenti con voi. Non siete vip, ma certi atteggiamenti non vanno ripetuti". La conduttrice ha poi annunciato che il programma non adotterà alcun provvedimento nei confronti dei due concorrenti.

