Orietta Berti a Belve: "Al Bano disse sì al posto di mio marito. E il dramma Tenco mi segnò per anni"

Orietta Berti a Belve parla del matrimonio

Durante l’intervista a Belve, Orietta Berti ha ricordato anche il giorno del matrimonio con Osvaldo Paterlini, celebrato nel 1967 e ancora oggi saldo. Fagnani ha sottolineato scherzando: “Lui piangeva come una fontana e lei niente”. La cantante ha poi condiviso un curioso aneddoto: “Osvaldo non ha detto sì, ha solo annuito. Così l’hanno fatto dire ad Al Bano, che era lì, e lui ha detto ‘sì’ al posto suo”. “È sicura che sia valido il matrimonio?”, ha ironizzato la conduttrice. “Vocalmente sono sposata con Al Bano”, ha risposto la Berti ridendo. Orietta ha divertito il pubblico cimentandosi nel “test dello slang”, provando a interpretare termini usati dai più giovani come flexare e ghostare. Ha poi parlato della sua amicizia con Fedez, con cui ha collaborato al brano Mille, e con Fabio Rovazzi. Proprio con quest’ultimo c’era stata una lite la scorsa estate, poi subito risolta: “Abbiamo fatto pace e con lui ho bevuto il mio primo gin tonic. È diventata la mia bevanda preferita”.

Orietta Berti a Belve e la morte di Luigi Tenco

In studio, Orietta Berti ha ripercorso anche uno dei capitoli più difficili della sua carriera, legato alla morte di Luigi Tenco. “Non ho mai creduto a quel biglietto”, ha detto riferendosi al messaggio di addio dell’artista. Fagnani le ha chiesto come avesse vissuto quei giorni. “Malissimo. La gente mi escludeva: non potevo più andare in TV, non mi facevano più interviste. Solo la forza del mio pubblico mi ha tenuto in vita. Mi sentivo in colpa, ma non avevo colpe”, ha confidato l'artista.