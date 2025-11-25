Martina Colombari in lacrime a Belve per il figlio Achille: "Scelte dolorose, mio marito Billy Costacurta mi ha salvata"
ROMA - Intervista carica di emozione quelle di Martina Colombari a 'Belve' che parla in maniera intima e profonda delle difficoltà del figlio Achille e del rapporto con il marito, Alessandro Costacurta. "Le difficolta di Achille vi hanno più unito o allontanato con suo marito?" chiede la conduttrice, Francesca Fagnani: "Ci ha rafforzato come coppia e come famiglia". "Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia. Quando ci sono stati episodi gravi come si è comportata?" domanda la giornalista. "Non sono una super mamma. Sono una mamma che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose. Ma se tu hai un figlio con un tumore gli fai fare la chemioterapia e se hai un figlio che ha degli episodi psicotici o un suo malessere e non sai come poterlo aiutare, devi farlo fare a chi ne è competente", replica Colombari. "Suo marito ha detto che lei è stata un gigante", sottolinea Fagnani. Martina Colombari risponde così, rivelando un particolare inedito: "Un anno fa è stato lui a costringermi a farmi curare, non stavo bene. Lui mi ha salvata. Se ho tutto per essere felice o mi manca qualcosa?” chiede Fagnani. La Colombari, con gli occhi lucidi, preferisce non rispondere.
Martina Colombari, dal matrimonio con Costacurta alla storia con Tomba
L'ex Miss Italia racconta poi la sua lunga storia con Billy Costacurta, non priva di momenti complicati. "Una volta ha detto che lui è Rocco Siffredi. In che senso?", chiede Fagnani. "Mio marito mi dice sempre che ho un gran sedere", risponde Colombari tra le risate. E sulla relazione con Alberto Tomba a Fagnani rivela: "È stato un amore. Se non fosse stato per il suo entourage sarebbe andata avanti anche di più". La conduttrice le ricorda inoltre che "nella sua autobiografia ha scritto che dopo la storia con Tomba ha volato di fiore in fiore come un’ape ebbra di miele". Colombari risponde così: "Avevo vent’anni. Erano storielline...". "Ma lei scrive anche - insiste ancora Fagnani - che dopo un anno definito sentimentalmente e sessualmente ‘da puledra a briglia sciolta’ arriva, a 21 anni, a darle una calmata Costacurta”. Martina controbatte così: "Sì, ma le prime ginocchia me le sono sgretolate con mio marito, non con quelli prima. Aveva la moquette in casa...". "Fa bene a specificarlo", conclude la conduttrice con un sorriso. L'intervista di Martina Colombari a 'Belve' andrà in onda oggi, martedì 25 novembre, su Raidue alle ore 21.20 circa. Gli altri ospiti sono Orietta Berti e Filippo Magnini. E nello studio di Belve torna ancora con una speciale sorpresa Maria De Filippi. La puntata però si aprirà con un omaggio a Ornella Vanoni.
