Martina Colombari in lacrime a Belve per il figlio Achille: "Scelte dolorose, mio marito Billy Costacurta mi ha salvata"

ROMA - Intervista carica di emozione quelle di Martina Colombari a 'Belve' che parla in maniera intima e profonda delle difficoltà del figlio Achille e del rapporto con il marito, Alessandro Costacurta. "Le difficolta di Achille vi hanno più unito o allontanato con suo marito?" chiede la conduttrice, Francesca Fagnani: "Ci ha rafforzato come coppia e come famiglia". "Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia. Quando ci sono stati episodi gravi come si è comportata?" domanda la giornalista. "Non sono una super mamma. Sono una mamma che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose. Ma se tu hai un figlio con un tumore gli fai fare la chemioterapia e se hai un figlio che ha degli episodi psicotici o un suo malessere e non sai come poterlo aiutare, devi farlo fare a chi ne è competente", replica Colombari. "Suo marito ha detto che lei è stata un gigante", sottolinea Fagnani. Martina Colombari risponde così, rivelando un particolare inedito: "Un anno fa è stato lui a costringermi a farmi curare, non stavo bene. Lui mi ha salvata. Se ho tutto per essere felice o mi manca qualcosa?” chiede Fagnani. La Colombari, con gli occhi lucidi, preferisce non rispondere.