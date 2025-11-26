Stranger Things torna su Netflix, 5 cose importanti da ricordare prima di guardare l'ultima stagione

È la première più importante del 2025 e l'inizio di una fine storica per la serialità televisiva. Stranger Things 5 arriva su Netflix il 26 novembre, dando il via a un evento globale che ricorda altri finali di serie iconici, come quelli di Breaking Bad e Game of Thrones. Perché sono passati quasi 10 anni da quando Undici e i suoi amici sono apparsi per la prima volta sul piccolo schermo. Come accade per ogni serie longeva anche i fan più fedeli potrebbero aver perso qualche dettaglio sull’ambientazione della storia soprannaturale firmata dai fratelli Duffer, fatta di amicizia, misteri e mostri. Per questo abbiamo raccolto cinque punti chiave per aiutare a ritrovare il filo prima di immergersi nella quinta e ultima stagione di Stranger Things.

5 cose importanti da sapere prima di guardare l'ultima stagione di Stranger Things

1. L'identità di Vecna

È il cattivo principale di questa fase finale ed è stato quasi sconfitto negli ultimi episodi. Ma ora tornerà più forte che mai per annientare i suoi nemici. Prima di immergersi nella quinta stagione, però, è importante ricordare la sua vera identità. Vecna è Henry Creel, il primo soggetto di prova del laboratorio segreto di Hawkins, che, in uno scontro con Undici, è finito esiliato nel Sottosopra. Lì, si è trasformato nell'essere soprannaturale noto come Vecna, ottenendo la capacità di controllare il Mind Flayer, la mente alveare psichica che i giovani protagonisti hanno già affrontato in più di un'occasione.

2. Hawkins è in pericolo

Alla fine di Stranger Things 4, Vecna ​​riesce ad aprire diversi portali all'interno della città di Hawkins, creando una gigantesca spaccatura e confondendo i confini tra la città e il Sottosopra.

3. La rivelazione di Will

Will Byers è stato il primo a scomparire a Stranger Things. Salvato dal Sottosopra, la sua connessione e sensibilità con la dimensione soprannaturale è sempre stata presente. Questa capacità nasconde diversi misteri e sarà sicuramente la chiave per la battaglia finale per la sopravvivenza contro Vecna ​​e il Mind Flayer.

4. Il gruppo riunito

Dopo diversi colpi di scena in storie parallele, la maggior parte dei personaggi è tornata a Hawkins. La loro collaborazione sarà essenziale per la conclusione dell'avventura. I protagonisti, ormai adolescenti, potranno contare sul prezioso aiuto di Jim Hopper e Joyce. Entrambi sono tornati dal loro viaggio in Russia, dove Hopper era imprigionato in un gulag.

5. I poteri di Undici

Nella precedente stagione, Undici ha riacquistato i suoi poteri in un processo che ha comportato lo sblocco di alcuni dei suoi primi ricordi, l'acquisizione di conoscenze su Vecna ​​e la sua sfida più grande: le emozioni positive dei protagonisti.