Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Stranger Things torna su Netflix, 5 cose importanti da ricordare prima di guardare l'ultima stagione© EPA

Stranger Things torna su Netflix, 5 cose importanti da ricordare prima di guardare l'ultima stagione

Stranger Things torna su Netflix: ecco le cose essenziali da ricordare prima di immergersi nella quinta e stagione della serie cult
3 min
Tagsstranger things

È la première più importante del 2025 e l'inizio di una fine storica per la serialità televisiva. Stranger Things 5 arriva su Netflix il 26 novembre, dando il via a un evento globale che ricorda altri finali di serie iconici, come quelli di Breaking Bad e Game of Thrones. Perché sono passati quasi 10 anni da quando Undici e i suoi amici sono apparsi per la prima volta sul piccolo schermo. Come accade per ogni serie longeva anche i fan più fedeli potrebbero aver perso qualche dettaglio sull’ambientazione della storia soprannaturale firmata dai fratelli Duffer, fatta di amicizia, misteri e mostri. Per questo abbiamo raccolto cinque punti chiave per aiutare a ritrovare il filo prima di immergersi nella quinta e ultima stagione di Stranger Things.

5 cose importanti da sapere prima di guardare l'ultima stagione di Stranger Things

1. L'identità di Vecna

È il cattivo principale di questa fase finale ed è stato quasi sconfitto negli ultimi episodi. Ma ora tornerà più forte che mai per annientare i suoi nemici. Prima di immergersi nella quinta stagione, però, è importante ricordare la sua vera identità. Vecna è Henry Creel, il primo soggetto di prova del laboratorio segreto di Hawkins, che, in uno scontro con Undici, è finito esiliato nel Sottosopra. Lì, si è trasformato nell'essere soprannaturale noto come Vecna, ottenendo la capacità di controllare il Mind Flayer, la mente alveare psichica che i giovani protagonisti hanno già affrontato in più di un'occasione.

2. Hawkins è in pericolo

Alla fine di Stranger Things 4, Vecna ​​riesce ad aprire diversi portali all'interno della città di Hawkins, creando una gigantesca spaccatura e confondendo i confini tra la città e il Sottosopra.

3. La rivelazione di Will

Will Byers è stato il primo a scomparire a Stranger Things. Salvato dal Sottosopra, la sua connessione e sensibilità con la dimensione soprannaturale è sempre stata presente. Questa capacità nasconde diversi misteri e sarà sicuramente la chiave per la battaglia finale per la sopravvivenza contro Vecna ​​e il Mind Flayer.

4. Il gruppo riunito

Dopo diversi colpi di scena in storie parallele, la maggior parte dei personaggi è tornata a Hawkins. La loro collaborazione sarà essenziale per la conclusione dell'avventura. I protagonisti, ormai adolescenti, potranno contare sul prezioso aiuto di Jim Hopper e Joyce. Entrambi sono tornati dal loro viaggio in Russia, dove Hopper era imprigionato in un gulag.

5. I poteri di Undici

Nella precedente stagione, Undici ha riacquistato i suoi poteri in un processo che ha comportato lo sblocco di alcuni dei suoi primi ricordi, l'acquisizione di conoscenze su Vecna ​​e la sua sfida più grande: le emozioni positive dei protagonisti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Bullismo a Stranger ThingsL'auto di Stranger Things

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS