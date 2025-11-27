Sinner, Sanremo 2026 e Carlo Conti: la mossa che fa sognare i fan
Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2026 e torna alla ribalta il nome di Jannik Sinner. Da anni il tennista viene invitato all'Ariston ma il campione ha sempre rifiutato per dare priorità alla sua carriera. Dopo il secco rifiuto dello scorso anno, Carlo Conti - nuovamente direttore artistico e conduttore della kermesse musicale - avrebbe deciso di riprovarci.
Sinner verso il Festival di Sanremo 2026
"Il sogno del conduttore toscano è quello di far salire sul palco dell'Ariston il grande tennista - scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi - e renderlo protagonista di una delle serate del prossimo Festival. Nella scorsa edizione, Conti aveva fatto fuoco e fiamme per averlo ma non ci era riuscito. Quest'anno ce la sta mettendo tutta per ottenere un sì: a Carlo serve un personaggio forte, vista la difficoltà che sta avendo ad aggiudicarsi nomi di peso tra i cantanti in gara". Riuscirà a convincere l'altoatesino?
Perché Sinner ha sempre rifiutato Sanremo (fino ad ora)
Jannik Sinner non è mai andato a Sanremo, nonostante i numerosi inviti, perché ha sempre scelto di concentrarsi sulla carriera sportiva, evitando qualsiasi tipo di distrazione. Per lui non si tratta di una mancanza di rispetto verso l’evento, anzi: ha riconosciuto pubblicamente che Sanremo è un appuntamento importante per gli italiani, ma ha anche sottolineato che il suo obiettivo è continuare a migliorare come atleta senza lasciarsi distrarre da attività mediatiche o mondane.