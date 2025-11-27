Sinner, Sanremo 2026 e Carlo Conti: la mossa che fa sognare i fan

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2026 e torna alla ribalta il nome di Jannik Sinner . Da anni il tennista viene invitato all'Ariston ma il campione ha sempre rifiutato per dare priorità alla sua carriera. Dopo il secco rifiuto dello scorso anno, Carlo Conti - nuovamente direttore artistico e conduttore della kermesse musicale - avrebbe deciso di riprovarci.

Sinner verso il Festival di Sanremo 2026

"Il sogno del conduttore toscano è quello di far salire sul palco dell'Ariston il grande tennista - scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi - e renderlo protagonista di una delle serate del prossimo Festival. Nella scorsa edizione, Conti aveva fatto fuoco e fiamme per averlo ma non ci era riuscito. Quest'anno ce la sta mettendo tutta per ottenere un sì: a Carlo serve un personaggio forte, vista la difficoltà che sta avendo ad aggiudicarsi nomi di peso tra i cantanti in gara". Riuscirà a convincere l'altoatesino?

Perché Sinner ha sempre rifiutato Sanremo (fino ad ora)

Jannik Sinner non è mai andato a Sanremo, nonostante i numerosi inviti, perché ha sempre scelto di concentrarsi sulla carriera sportiva, evitando qualsiasi tipo di distrazione. Per lui non si tratta di una mancanza di rispetto verso l’evento, anzi: ha riconosciuto pubblicamente che Sanremo è un appuntamento importante per gli italiani, ma ha anche sottolineato che il suo obiettivo è continuare a migliorare come atleta senza lasciarsi distrarre da attività mediatiche o mondane.