Antonella Mosetti e la depressione, la confessione a Verissimo: "Ho perso tre bambini"

Antonella Mosetti è tornata a Verissimo per svelare nuovi retroscena della sua vita privata. Lo scorso agosto ha compiuto 50 anni ed è iniziata una nuova vita che, come lei stessa ha ammesso, sta imparando a vivere giorno per giorno. "Mi sento attiva, piena di energia...anche se a volte me ne sento 80", ha scherzato con Silvia Toffanin. "Per fortuna i miei cani, soprattutto la cucciola di un anno, mi tengono in forma!". Un anno fa una grave perdita ha scosso la vita della soubrette: la morte del padre , al quale era legatissima. "Ci sono vuoti nell’anima che niente può colmare. A volte lo sento vicino, come se mi accarezzasse. All’Isola dei famosi l’ho sognato: mi diceva di andare via. E così ho fatto", ha dichiarato. Rientrata a casa, Antonella ha deciso di cambiare tutto: amicizie, casa, abitudini. Oggi vive da sola, mentre la figlia Asia Nuccetelli , con la quale qualche tempo fa ha partecipato al Grande Fratello Vip, convive con il fidanzato. "Asia è stata criticata tantissimo, ma è una ragazza splendida. Oggi ha lasciato il mondo dello spettacolo, vive una vita normale. Non mi ha mai dato un problema".

Antonella Mosetti ha sofferto di depressione

Dopo Asia, Antonella Mosetti ha provato più volte a diventare di nuovo mamma. Ma ha dovuto fare conto con degli aborti spontanei: due solo durante la lunga relazione con Aldo Montano. "Ho perso tre bambini. L'ultimo l’ho concepito a Londra, a 42 anni, dopo il GF Vip. Non era previsto, l'ex compagno di allora che viveva in Inghilterra non lo voleva...ero stremata, magrissima. Lo stress, i viaggi, tutto quel peso sulle spalle... e l’ho perso in modo dolorosissimo, ho rischiato la setticemia". Quel dolore ha però portato la Mosetti nel vortice della depressione. Non si alzava dal letto e tutto ciò che la circondava le dava fastidio, le veniva la nausea, non ce la faceva, aveva un blocco, era del tutto chiusa, non riusciva ad affrontare la vita. Poi con tutto l’amore della sua famiglia e tanta pazienza è riuscita a capire che non doveva dimostrare niente a nessuno.

Antonella Mosetti ha un nuovo fidanzato

Per anni Antonella si è chiusa all’amore: "Troppi dolori, troppe delusioni. Mi sono annullata per gli uomini. Ho vissuto una depressione forte". Ma nell’estate 2025 è arrivato Emanuele, una persona sconosciuta al grande pubblico e tutto è cambiato: "Mi fa sentire protetta. Con lui ho ricominciato ad amare, poco a poco. Mi ha aiutata ad aprire il cuore", ha fatto sapere a Verissimo.