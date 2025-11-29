Ornella Vanoni, svelato cosa doveva fare oggi di importante: il grande rimpianto di colleghi e fan

A una settimana dalla morte di Ornella Vanoni, Silvia Toffanin ha intervistato a Verissimo uno dei grandi amici e colleghi della cantante: Mario Lavezzi. Durante l'intervista, il compositore e produttore ha trattenuto a fatica le lacrime. Lavezzi, amico della Vanoni da oltre trent’anni , ha ricordato il legame profondo che li univa, fatto di amicizia e lavoro. "Non riesco a credere che non ci sia più", ha detto Lavezzi, raccontando della telefonata ricevuta dalla persona che si prendeva cura di Ornella. "Non sono riuscito a continuare, ho chiesto aiuto a mia moglie, ma anche lei stava perdendo una carissima amica".

Il gesto incompiuto di Ornella Vanoni

Oggi, ha fatto sapere Mario Lavezzi a Verissimo, sarebbe stata una giornata speciale: Ornella Vanoni doveva registrare una nuova canzone di Gino Paoli, ma non ha fatto in tempo. "Era tutto pronto, Gino aveva già inciso la sua parte. Il titolo era 'Quando ti vedrò'", ha spiegato rivelando che si trattava di un brano molto bello e intenso scritto da Paoli. Grande amarezza: non solo da parte di Lavezzi ma anche dei fan che non potranno mai più ascoltare questo duetto. La collaborazione artistica tra Vanoni e Paoli, che in passato hanno avuto pure una storia d'amore, ha prodotto brani memorabili che hanno segnato la musica italiana e c'era dunque grande attesa per questa nuova uscita. Lavezzi ha poi confessato che lui e sua moglie sono stati tra i primi ad arrivare a casa di Ornella al momento della sua scomparsa. "Aveva chiesto un gelato e, in quei pochi minuti, ha chiuso gli occhi per sempre", ha ricordato commosso.

Come è morta Ornella Vanoni

Negli ultimi giorni di vita, Ornella Vanoni aveva lamentato dei dolori alla schiena: "Diceva che aveva un dolore pazzesco e che non riusciva nemmeno a respirare. Ha vissuto due mesi con diversi problemi fisici, tra cui una pericardite", ha spiegato Mario Lavezzi a Silvia Toffanin. E poi: "È andata via come lei avrebbe voluto. Una morte improvvisa, totalmente inaspettata. La sua assistente ci ha raccontato che aveva appena mangiato e aveva chiesto un po' di gelato, quando glielo ha portato lei aveva il capo chinato sulla spalla sinistra".