domenica 30 novembre 2025
Cantanti Sanremo 2026, elenco completo Carlo Conti: ultime news, nomi big, sorprese

Al Tg1 il conduttore e direttore artistico ha svelato tutti i partecipanti: ecco il cast
Chiara Zucchelli
1 min

Sanremo 2026 inzia oggi. Al Tg1 delle 13.30 Carlo Conti ha svelato l'elenco di tutti i big in gara. Ecco i 30 nomi (su 300 proposte arrivate). "Spero ci siano hit e spero che sia un Sanremo divertente e con tanta buona musica", ha detto il conduttore e direttore artistico.

Sanremo 2026, il cast completo dei big

Tommaso Paradiso - Patty Pravo - Chiello - Serena Brancale - Fedez e Masini - Leo Gassmann - Arisa - Tredici Pietro - Sal Da Vinci - Malika Ayane - Luké - Raf - Bambole Di Pezza - Ermal Meta - Michele Bravi - J Ax - Enrigo Nigiotti - Francesco Renga - Mara Sattei - Levante - Fulminacci - Ditonellapiaga - Sayf - Samurai Jay - Nayt - Elettra Lamborghini - Maria Antonietta e Colombre - LDA & Aka7even - Dargen D'Amico - Eddie Brock

