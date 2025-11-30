Cantanti Sanremo 2026, elenco completo Carlo Conti: ultime news, nomi big, sorprese

Sanremo 2026 inzia oggi. Al Tg1 delle 13.30 Carlo Conti ha svelato l'elenco di tutti i big in gara. Ecco i 30 nomi (su 300 proposte arrivate). "Spero ci siano hit e spero che sia un Sanremo divertente e con tanta buona musica", ha detto il conduttore e direttore artistico.