Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso col tutore: arriva la decisione sul ritiro

mercoledì 3 dicembre 2025
Barbara D'Urso col tutore al braccio a Ballando con le Stelle: "Io non mi arrendo"
TagsBallando con le stelleBarbara D'Urso

Barbara D’Urso non intende interrompere la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Nonostante l’infortunio alla spalla sinistra riportato durante la puntata del 29 novembre, la conduttrice ha annunciato sui social che sabato sarà regolarmente in pista, seppur con un tutore al braccio.

Barbara D'Urso non lascia Ballando con le Stelle 2025

La conduttrice si è recata in ospedale per una visita ortopedica di controllo, al termine della quale i medici hanno confermato un "evento traumatico distrattivo della spalla sinistra". Nel referto sono state prescritte una "cauta mobilizzazione passiva e attiva assistita" e una terapia "infiltrativa", a testimonianza della necessità di un percorso di recupero controllato. Nonostante le indicazioni dei sanitari, l'ex volto Mediaset ha ribadito la volontà di non interrompere la competizione. In un video pubblicato sui social insieme al suo maestro e ballerino, Pasquale La Rocca, ha affermato: "Io non mi voglio arrendere, voglio continuare. Nessuno mi ferma".

Il commento di Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca ha confermato l’intenzione di presentarsi in pista: "Cercheremo di fare il possibile affinché tu possa esibirti sabato. Sono incidenti che possono capitare, ma tu non vuoi mollare". Il ballerino ha spiegato che l’infiammazione alla spalla era presente da alcuni giorni, ma l’episodio in diretta ha aggravato la situazione. 

