Sandokan, torna Kabir Bedi: confermata la seconda stagione della serie tv  

Il nuovo Sandokan con Can Yaman ha convinto pubblico e critica, inaugurando una nuova fase per uno dei personaggi più iconici dell’immaginario televisivo italiano. I primi due episodi hanno raggiunto ben sette milioni di spettatori tra Rai1, RaiPlay e RaiPremium. Mentre gli episodi della prima stagione continuano la loro corsa in prima serata, gli sceneggiatori sono già al lavoro sulla seconda, che dovrebbe entrare in produzione tra la primavera e l’estate del 2026. Tra le ipotesi sul tavolo, anche un cameo che avrebbe un valore simbolico particolare: quello di Kabir Bedi, il Sandokan per eccellenza, protagonista dell’indimenticato sceneggiato degli anni Settanta.

Il ritorno di Kabir Bedi in Sandokan

"Kabir Bedi è una persona meravigliosa. - ha fatto sapere a Repubblica Jan Michelini, il regista del nuovo Sandokan - Ci siamo scritti, perché era invitato a vedere gli episodi ma non ci siamo riusciti per impegni vari. Poi abbiamo cercato anche di fargli fare un piccolo cameo: non ce l'abbiamo fatta, ma ci riproveremo. Lui è sempre stato un nostro fan, ci ha sempre incoraggiato, un uomo generoso, una bella persona".

Cosa pensa Kabir Bedi di Can Yaman

Kabir Bedi, oggi splendido 79enne, ha commentato la performance di Can Yaman come Sandokan con queste parole: “È un attore molto bravo e molto bello. Io posso solo rivendicare l’orgoglio di essere stato il primo. Effetti speciali? Noi non li avevamo e non ne avevamo bisogno”. Presto l’incontro tra i due Sandokan sul set?