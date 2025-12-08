Grande Fratello, tra Rasha e Omer è finita: scintille in diretta  

Era nell’aria da giorni al Grande Fratello e in diretta è arrivato il momento della resa dei conti. La storia – o meglio, la "conoscenza" , come la definisce lei – tra Omer e Rasha è ufficialmente naufragata. Quello che nelle prime settimane sembrava un flirt capace di portare leggerezza e complicità dentro la Casa più spiata d'Italia, si è trasformato in un susseguirsi di accuse, incomprensioni e frecciatine che hanno reso i due concorrenti protagonisti indiscussi dell’ultima turbolenta settimana.

Omer e Rasha del Grande Fratello non stanno insieme

Rasha ha più volte accusato Omer di essere “pesante” e di concentrare ogni gesto sul gioco, mentre Omer sostiene che il distacco della gieffina sia stato strategico: "Ha scelto il gioco e mi ha allontanato quando non le servivo più". La gieffina, dal canto suo, respinge ogni accusa di calcolo: "Non abbiamo mai parlato di amore. È stata solo una conoscenza. Perché avrei dovuto staccarmi da lui prima della semifinale se ci fosse stato interesse?". Omer, però, racconta un atteggiamento ambiguo da parte di Rasha: "Andavo a darle il buongiorno e mi rispondeva male. Come puoi dirmi che mi apprezzi e poi dire queste cattiverie?". Rasha gli rinfaccia di non essersi fatto avanti subito: "Per una sciocchezza abbiamo litigato e te la sei portata fino a sera. Se c’era interesse, saresti venuto prima". Omer replica di aver provato a chiarire più volte, senza esito.

Il commento di Critina Plevani e Sonia Bruganelli

Anche le opinioniste Cristina Plevani e Sonia Bruganelli hanno espresso giudizi duri su Rasha, ritenendo che il rapporto non sia mai stato autentico. Plevani la accusa di aver agito per strategia, ricordando come la gieffina abbia cambiato atteggiamento dopo il passaggio di un aereo in Casa. Bruganelli sottolinea: "Non ti sei fermata a pensare che fosse una semplice conoscenza: gli sei saltata addosso e lo hai baciato". Omer, amareggiato, ammette che tra loro non può esserci un sentimento. Tra accuse incrociate, incomprensioni e malintesi, la coppia dei Rashmer si scioglie definitivamente, lasciando spazio a nuove dinamiche nella Casa e a un clima sempre più teso tra i concorrenti.