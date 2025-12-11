Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Ballando con le Stelle, Panatta e Bertolucci ballerini per una notte: i social impazziscono

Panatta, Bertolucci e Montezemolo protagonisti della semifinale di Ballando con le Stelle: spettacolo, sport e solidarietà con l’avvio della maratona Telethon
TagsBallando con le stelleAdriano Panattapaolo bertolucci

Sabato 13 dicembre, la pista di Ballando con le Stelle si prepara a vivere una serata da grande sport. Nella seconda semifinale arrivano due ballerini per una notte che, almeno sulla carta, promettono spettacolo quanto una finale di Coppa Davis: gli ex tennisti Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. Con loro ci sarà anche Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari oggi in McLaren.

Panatta, Bertolucci e Cordero di Montezemolo a Ballando con le Stelle

A rompere il ghiaccio sarà Luca Cordero di Montezemolo, chiamato ad aprire ufficialmente la maratona Telethon. L’imprenditore, abituato ai box e alle strategie da paddock, stavolta dovrà trovare il ritmo giusto tra passi, musica e coreografia. Un ruolo simbolico ma anche impegnativo, perché un avvio brillante può dare slancio all’intera serata. Poi toccherà a due colonne del tennis italiano, una coppia che ha scritto pagine decisive della storia azzurra. Gli ex tennisti Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, entrambi pronti a divertirsi ma anche a stupire. E inutile sottolineare che i social sono impazziti all'annuncio di questo trio magico e non vedono l'ora di vederlo in azione.

La seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2025

Tra show, memoria sportiva e solidarietà, la semifinale di Ballando con le Stelle 2025 si annuncia come una delle puntate più attese e imprevedibili della stagione. Non solo danza: sabato andrà in scena una vera e propria partita speciale, in cui tre protagonisti d’eccezione proveranno a conquistare pubblico e giuria con le loro attese coreografie.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

