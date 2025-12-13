Fognini e il racconto da brividi dell’attacco di panico in diretta: “Ero al Roland Garros e…”

Nel corso della semifinale di "Ballando con le stelle", Fabio Fognini si è messo ancora una volta a nudo, ripercorrendo le tappe della sua lunga carriera da tennista. Tra le esperienze più difficili e particolari, il ligure ha anche raccontato del suo rapporto con ansia e stress.

L'attacco di panico al Roland Garros

Fognini rivela un episodio occorsogli addirittura nel corso del prestigioso Roland Garros: "Ero a Parigi, lo ricordo come fosse ieri. Il battito a seimila, il dolore al braccio... mi sono spaventato. Ho avuto anche paura a parlarne. Mi sono affidato a uno psicologo poi. Bisogna cercare aiuto e non lasciarsi sopraffare dalle debolezze, questo è il messaggio che mi piacerebbe lanciare. Ma ci sono arrivato a 40 anni, quando ero più piccolino era tutto diverso".