sabato 13 dicembre 2025
Fognini e il racconto da brividi dell’attacco di panico in diretta: “Ero al Roland Garros e…”

Nel corso della semifinale di "Ballando con le stelle", l'ex tennista ligure si confessa, parlando del suo rapporto con ansia e stress
1 min
TagsBallando con le stellefogniniRoland Garros

Nel corso della semifinale di "Ballando con le stelle", Fabio Fognini si è messo ancora una volta a nudo, ripercorrendo le tappe della sua lunga carriera da tennista. Tra le esperienze più difficili e particolari, il ligure ha anche raccontato del suo rapporto con ansia e stress.

 

 

L'attacco di panico al Roland Garros

Fognini rivela un episodio occorsogli addirittura nel corso del prestigioso Roland Garros: "Ero a Parigi, lo ricordo come fosse ieri. Il battito a seimila, il dolore al braccio... mi sono spaventato. Ho avuto anche paura a parlarne.  Mi sono affidato a uno psicologo poi.  Bisogna cercare aiuto e non lasciarsi sopraffare dalle debolezze, questo è il messaggio che mi piacerebbe lanciare. Ma ci sono arrivato a 40 anni, quando ero più piccolino era tutto diverso". 

 

