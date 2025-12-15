Perché George Clooney non darà più baci nei film

George Clooney dice addio alle scene romantiche. L’attore americano, oggi 64enne , ha deciso che non darà più baci sul grande schermo: una scelta maturata nel tempo e condivisa con la moglie Amal. A raccontarlo è stato il diretto interessato in un’intervista al Daily Mail, spiegando di essersi ispirato a Paul Newman, che a un certo punto della carriera preferì lasciare i ruoli sentimentali agli attori più giovani.

Clooney: "Non bacerò più nessuno nei film, l'ho deciso con mia moglie"

"Ho cercato di seguire la strada di Paul Newman. Non bacerò più ragazze", ha fatto sapere George Clooney, sottolineando come questa decisione sia legata anche alla consapevolezza dell’età che avanza. Un tema affrontato apertamente con la moglie in occasione del suo sessantesimo compleanno: "Le ho detto che oggi posso ancora giocare a basket con ragazzi di 25 anni, sono in forma. Ma tra 25 anni ne avrò 85: il numero resta quello, qualunque cosa tu faccia", ha raccontato con ironia. Nel corso della sua carriera, Clooney ha firmato numerose scene romantiche diventate memorabili, condividendo il set con colleghe famose come Julia Roberts e Michelle Pfeiffer. Un’immagine da sex symbol che lo ha accompagnato per decenni, ma che oggi l’attore sente di voler superare.

Una nuova fase nella carriera di George Clooney a Hollywood

Già qualche tempo fa George Clooney aveva chiarito pubblicamente la sua posizione: "Ho 63 anni. Non sto cercando di competere con protagonisti di 25 anni. Non è il mio lavoro. Non faccio più film romantici". Un cambio di rotta che segna una nuova fase della sua carriera, più in sintonia con il tempo che passa e con una visione diversa dei ruoli da interpretare.